Була спрямована по всій території України: Гуменюк про нічну атаку окупантів [ Редагувати ]
Ворог не припиняє своїх атак, в тому числі намагається поцілити не тільки по прифронтових регіонах, а й тиснути на регіони, які знаходяться в більш глибокому тилу. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила начальник координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменюк.
"Ворог не припиняє своїх атак, в тому числі намагається поцілити не тільки по прифронтових регіонах, а й тиснути на регіони, які знаходяться в більш глибокому тилу. Зокрема, потерпала Одещина цієї ночі, хоча атака була спрямована фактично по всій території України. Вона була досить масована. Те що летіло з нашого напрямку, намагалось прямувати максимальну кількість дистанцій можливу тимчасово окупованою територією. Як тільки вони вийшли в нашу зону покриття, на підконтрольну нам територію Херсонщини, одразу розпочалось ураження по повітряних цілях", - зазначила Гуменюк.
Вона додала: "БПЛА ударного типу "Шахед" були знищені один на Херсонщині, один на Одещині, шість на основному відрізку прямування - над Миколаївщиною. На Одещині сталось влучання в енергетичних об'єкт, одна людина цивільна отримала поранення, її ушпиталено, поранення не важкі, стан постраждалого стабільний".
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