Матвій в окупованому Херсоні відзначав свій день народження та ходив на мітинги.

Українська прем'єра у Швейцарії. На сцені Базельського театру - вистава української драматургині, однієї з фундаторок Театру Драматургів у Києві Наталки Блок. Прототипом та головним героєм її п'єси став син - Матвій Кушнар. Він мешкав у Херсоні, коли місто окупували росіяни. І попри небезпеку для життя фільмував їхні злочини на відео. Як пройшла вистава? - бачила Світлана Прокопчук.

До такого не готуються в принципі.

Наталка Блок пригадує, як народжувалась ідея з виставою "Життя триває". На репетиції авторка навідувалась часто - хвилювалась за сина.

Головний герой - Матвій Кушнар. Хлопець не професійний актор, втім дуже концентрується на ролі. Композиція вистави непроста. Бо на сцені одразу два Матвії.

Петер Кастенмюллер, режисер театру в Базелі:

Один - Фабіан Демлі, який грає Матвія під час перебування у Херсоні. І Матвій Кушнар - справжній Матвій, який зараз стоїть на сцені Театру Базеля. Вистава "Життя триває" про юнака, на ім'я Матвій, який жив в окупованому місті Херсон перші місяці після російського вторгнення. Матвій вирішує зняти фільм про окупацію - це його форма протесту.

Матвій в окупованому Херсоні відзначав свій день народження та ходив на мітинги.

А ще фільмував злочини окупантів. Тепер цю небезпечну справу він називає безглуздою.

Матвій Кушнар, син драматургині:

Я знімав зруйноване місто під час окупації, те, що з ним скоїлося за цей час, а саме: це були ринки спалені, це були будівлі, це були просто люди, які не знали, що їм робити, не знали, яке в них буде майбутнє. Я вважаю, що мені дуже пощастило, що я не опинився на підвалі, а я знаю людей, які нічого не робили, а сиділи на підвалі декілька місяців.

Як обговорював втечу від окупантів з друзями, як на блокпостах росіяни роздягали до спіднього. Усе це було і на сцені.

Наталка Блок, драматургиня:

А коли він був там, він казав: "Мамо, все добре, мамо, не хвилюйся. Все нормально, я чекаю ЗСУ, не кажи мені, що треба робити".

Петер Кастенмюллер з українською темою працює вперше. Зізнається: дуже відповідально ставити п'єсу, де сюжет - це історія самої драматургині. Текст, додає Наталка, вона обдумувала майже рік.

Наталка Блок, драматургиня: