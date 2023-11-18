Удар по енергооб'єкту в Одеській області не вплинув на роботу української енергосистеми. Вона працює стабільно.

Про це повідомляє голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що українці повинні зберігати інформаційну тишу. Тому Кудрицький не назвав, який саме об'єкт був ушкоджений. За його словами, це об'єкт регіонального значення.

"Я можу сказати, що це є об'єкт регіонального значення. На стабільність роботи енергосистеми сьогоднішня атака, очевидно, не вплине", - сказав він.

Кудрицький наголосив, що з досвіду минулого року можна зробити висновок, що окупанти намагаються атакувати об'єкти енергетики біля великих міст. Тому енергетики приділяють підвищену увагу інфраструктурі, розташованій у таких регіонах.