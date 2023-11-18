Аналітики порахували, скільки робочих гелікоптерів Ка-52 має росія [ Редагувати ]
Росія має на озброєнні ще щонайменше 25 робочих бойових гелікоптерів Ка-52 "Алігатор". Ці вертольоти досі становлять загрозу для української армії.
Про це повідомляє OSINST-аналітик Tatarigami у Twitter (Х).
Аналітик проаналізував супутникові знімки російських аеродромів, де базуються вертольоти Ка-52. За даними експерта, Росія має ще мінімум 25 "Алігаторів".
Також на супутникових знімках помітно, що деякі Ка-52 були виведені з ладу або пошкоджені.
За різними оцінками, до початку повномасштабного вторгнення рф мала від 140 до 160 бойових гелікоптерів "Алігатор". Ще декілька одиниць були випущені після 23 лютого 2023 року.
При цьому українські військові зазначають, що Ка-52 досі залишаються великою загрозою. Ці гелікоптери здійснюють розвідку місцевості та координацію авіації. Вертоліт здатен вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
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