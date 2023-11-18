Мітинг у Луцьку. Українські водії та перевізники страйкували під Генеральним Консульством Польщі. Люди обурені діями польських колег, які організували блокаду на кордоні з ЄС та фактично зупинили міжнародне перевезення з обох сторін.

В заручниках ситуація - водії. У них закінчуються запаси пального та їжі. Крім того, це негативно впливає і на українську економіку. Більше про втрати країни та збитки для водіїв - далі у сюжеті.

Близько сотні людей - водіїв та міжнародних перевізників вийшли на акцію протесту до консульства Польщі у Луцьку. Кажуть: захід - вимушений, адже нині на в'їзді до України лише на "Ягодині" застрягли, щонайменше, 4 тисячі далекобійників, які не можуть перетнути кордон. За 12 днів протесту в Польщі один український водій помер, чекаючи черги неподалік кордону. Ще одного після епілептичного нападу врятували колеги.

Наталія Гуля, учасниця акції протесту:

Ні туалетів, ні води, ні душу елементарного немає. Водії більше як 8 днів в черзі, їх ніхто не пропускає. Протестувальників на польському кордоні з кожної сторони чоловік 7-10 максимум.

Сергій, учасник акції протесту:

Машина моя залишилась там, наш директор приїхав, нас забрав. Ми залишимося без заробітків, наші сім'ї - без грошей.

Польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною ще 6 листопада. Вимагають для себе преференцій: окремого коридору на митниці, а також - проїзду поза електронною чергою.

Олександр Крутько, учасник акції протесту:

Машини їхні їздили до росії, білорусі. І тепер, дослівно, для них замкнений той ринок, і вони хочуть преференції мати на нашому ринку. Але вони не розуміють, що в нас теж є свої перевізники. Але зачинщик - це 5 колона, то є Маклер, проросійський куплений агент.

Поляки пропускають не більше кількох машин за годину. Перевізники несуть збитки, окрім того, не надходять гроші й до державного бюджету.

Володимир Волинчук, учасник акції протесту:

Ситуація - загрозлива, тому що ми втрачаємо свою репутацію в Європі, у цілому світі, бо наш товар стає неконкурентним. Ми не можемо конкурувати на рівні з іншими державами.

Протестувальники організували збір підписів, які прикріпили до листа Генеральному консулу Республіки Польща у Луцьку. Від польської сторони вимагають вплинути на ситуацію.

Віктор Козак, голова регіональної ради міжнародних автомобільних перевізників Волинської та Рівненської областей:

Не тільки наші водії, а й їхні водії з нашої сторони також є заручниками,. Коли в них немає чітко визначеної влади, одна здала свої позиції, друга - ще не прийняла. І цей момент використали. Ми бачимо, що там є російський слід.

Листа забрали віцеконсули. До присутніх вони не вийшли. Тим часом українська громадська організація перевізників організувала підтримку водіїв, які вимушені стояти у черзі по той бік кордону. Їм допомагають ліками та продовольством.