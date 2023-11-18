Загроза у Запорізькій області залишається постійно, на добу повітряні тривоги лунають по 12-14 годин. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ніч у нас була дуже гучною. Навіть в обласному центрі. Загроза у нас залишається постійно, тому що в нас наприклад повітряні тривоги від 12-14 годин на добу. Загалом, 155 ударів було по нашим населеним пунктам, 124 - артилерійські, застосовував ворог і 21 БПЛА, як і вчора ворог застосував проти обласного центру 8 БПЛА, 4 нам вдалось збити, інші - ні. Були 2 пожежі на об'єктах інфраструктури. Але, найголовніше, за добу у нас постраждалих, поранених немає", - зазначив Малашко.