У "Дії" розповіли про нові послуги з обміну водійського посвідчення [ Редагувати ]
Заміна водійського посвідчення в Україні тепер значно спроститься. Відтепер водіям не обов'язково їхати в сервісний центр МВС, а можна замовити доставку документу додому.
Про це повідомляється у Telegram-каналі "Дії".
Замовити доставку документа можна у випадку, якщо його заміна відбувається через такі причини:
- заміна прізвища;
- замовили пластикове для виїзду за кордон;
- втратили посвідчення;
- необхідно тимчасове замінити на постійне.
Для доставки необхідно подати заявку у "Дії":
- авторизуйтеся в застосунку;
- перейдіть до меню "Послуги";
- оберіть "Заміна посвідчення водія" або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському й виберіть "Замінити посвідчення";
- зазначте причину заміни документа, тип посвідчення, спосіб доставки;
- укажіть контактні дані та підпишіть заяву.
Як пізніше розповіли у МВС, доставка буде відбуватись за допомогою "Укрпошти". Заявка на доставку буде розглядатись протягом трьох днів, а сама доставка "Укрпоштою" займе до 7 днів і коштуватиме 294 грн.
Також в "Дії" можна переглянути статуси заявки, а "Укрпошта" - надішле сповіщення про доставку.
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