Заміна водійського посвідчення в Україні тепер значно спроститься. Відтепер водіям не обов'язково їхати в сервісний центр МВС, а можна замовити доставку документу додому.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Дії".

Замовити доставку документа можна у випадку, якщо його заміна відбувається через такі причини:

заміна прізвища;

замовили пластикове для виїзду за кордон;

втратили посвідчення;

необхідно тимчасове замінити на постійне.

Для доставки необхідно подати заявку у "Дії":

авторизуйтеся в застосунку;

перейдіть до меню "Послуги";

оберіть "Заміна посвідчення водія" або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському й виберіть "Замінити посвідчення";

зазначте причину заміни документа, тип посвідчення, спосіб доставки;

укажіть контактні дані та підпишіть заяву.

Як пізніше розповіли у МВС, доставка буде відбуватись за допомогою "Укрпошти". Заявка на доставку буде розглядатись протягом трьох днів, а сама доставка "Укрпоштою" займе до 7 днів і коштуватиме 294 грн.

Також в "Дії" можна переглянути статуси заявки, а "Укрпошта" - надішле сповіщення про доставку.