Відбудова зруйнованого росіянами житла та соціальних об'єктів - важлива як і безпека українців в умовах війни. Ворог продовжує ракетами та безпілотниками бити по мирних людях. Тільки за цю ніч росіяни запустили 38 "Шахедів". Щоб убезпечити школярів на Київщині, там продовжують будувати великі протирадіаційні укриття у навчальних закладах.

Анатолій Журавльов побував в Бориспільському районі. І розповість про те, як триває цей процес.

На цьому місці, на території Іванківського ліцею, за кілька місяців має з'явитися протирадіаційне укриття. Від початку повномасштабного вторгення росії діти та освітяни тут постійно стикаються з труднощами через повітряні тривоги.

Валентина Атаманенко, директорка Іванківського ліцею:

Всі учні, згідно з інструкцією про дії й персоналу, і учнів, повинні знаходитися в укриттях. На жаль, на території нашого навчального закладу укриття немає, тож ми змушені переміщатися в укриття, яке найближче, це територія дитячого садочка. Звичайно, це забирає певний час, і, звичайно, навчального процесу, такого як мав би бути, немає, тож маємо прилаштовуватися до умов.

Сучасне і багатофункціональне сховище вирішить питання і безпеки дітей, і безперебійності освітнього процесу, впевнена директорка.

Валентина Атаманенко, директорка Іванківського ліцею:

Воно буде розраховане на певні навчальні кімнати, які будуть розділені між собою, це дасть можливість продовжити або почати новий навчальний урок.

Це лише одне з протирадіаційних укриттів, які будуються на території Київщини. Воно буде здатне вмістити понад триста людей.

Спецкомісія нині проводить перевірки, чи справляються підрядники.

Тарас Русінов, заступник директора компанії-підрядника:

Знаходимося в стані війни, і збереження життя людей - це необхідний фактор нашого сьогодення. Десь замовники відновляли старі укриття або облаштовували підвали житлових будинків в укриття, але ці укриття не є захисними спорудами. В області - їх майже немає. Такі споруди є лише на виробництвах великих.

Це вже інший навчальний заклад, Бориспільский ліцей. Тут з'явиться укриття на 900 осіб.

Тарас Русінов, заступник директора компанії-підрядника:

Зрозуміло, що специфіка роботи на одному й іншому об'єкті одна і та сама. Ніяких складностей немає у виконанні робіт. Якщо якісь питання виникають, то через співпрацю з замовником та авторським наглядом, головним архітектором проєкту - ці всі питання вирішуються.

У Київській обласній військовій адміністрації зазначають: будівельні роботи фінансує урядовий Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Руслан Кравченко, начальник Київської обласної військової адміністрації:

Відповідно до цієї програми в Київській області відновлюються 97 об'єктів, зокрема багатоквартирні будинки, школи, медичні заклади, та будується невелика кількість укриттів. З 97 об'єктів у 56 об'єктах замовником є саме Київська обласна військова адміністрація, і ми відповідаємо за них. Загалом перевірили вже понад 20 об'єктів, також перевірку об'єктів, що будуються за програмою United24. Наша мета перевіряти всі об'єкти - поступово.

Такий вигляд має вже готове і нещодавно облаштоване укриття. Це Новосілківський ліцей на Київщині.

Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України:

Це хороший приклад того, що коли є задача - знаходяться ресурси, знаходяться рішення таких складних проблем. В країні стає все більше хороших, залізних укриттів. Наприклад, за весь рік буде проведено в належний стан понад 7 тисяч укриттів по всій країні.

Серед головних вимог, які посадовці висувають підрядникам - не вибиватися з графіків, а роботу виконувати якісно. Від цього залежить комфорт і безпека людей.