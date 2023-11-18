На Черкащині підприємство вирощує 15 тонн грибів щомісяця [ Редагувати ]
15 тонн грибів щомісяця. Наша наступна історія про вирощування ерингів на Черкащині. З початку повномасштабного вторгнення підприємство роботу не зупиняло. Як вдається збирати рекордний урожай - у матеріалі Ірини Васюри.
Це наша камера вирощування, тут, як бачите, ростуть наші грибочки.
В цій кімнаті гриби дозрівають, скоро можна буде зривати.
Майже доросли до свого товарного вигляду, приблизний об'єм цієї камери - приблизно 3 тонни.
На вирощування такого врожаю іде зо два місяці. Спершу створюють субстрат із зерновідходів, який знезаражують, і лише після цього додають міцелій та насіння гриба. Щоб навчитись вирощувати еринги в таких масштабах, власники їздили на подібні підприємства у Китаї.
Кирило Вітряков - співзасновник підприємства:
Особливість нашого підприємства в тому, що ми виробляємо наш продукт від спори до готового продукту, маємо всі цикли вирощування, ми маємо свою лабораторію, маємо свій посівний міцелій, ми його самі виробляємо.
Саме це і допомогло вистояти, коли інші мали проблеми із сировиною чи насінням. Аби роботі не заважали блекаути, торік тут встановили потужний генератор.
Кирило Вітряков - співзасновник підприємства:
Потужність - 130 кВт, так він багато споживає дизпалива, але що робити, він дає змогу не припинять роботу нашого підприємства.
На підприємстві працює три десятки людей. На місяць вирощують 15 тонн ерингів. І це одне з двох найбільших таких підприємств України.
Ці гриби відправлять у крамниці. Їх фасують за розміром.
Тетяна Пархачова - старший грибовод:
Ми тут чистимо гриби, фасуємо, упаковуємо, клеїмо наклейки.
Підприємство допомагає ЗСУ донатами та продукцією.
Кирило Вітряков - співзасновник підприємства:
Коли всі працюють заради одного, заради перемоги, то вона і настане швидше, ми переможемо.
Ця зима, очікують, принесе нові виклики, проте потужності виробництва не планують зменшувати.
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