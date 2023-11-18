15 тонн грибів щомісяця. Наша наступна історія про вирощування ерингів на Черкащині. З початку повномасштабного вторгнення підприємство роботу не зупиняло. Як вдається збирати рекордний урожай - у матеріалі Ірини Васюри.

Це наша камера вирощування, тут, як бачите, ростуть наші грибочки.

В цій кімнаті гриби дозрівають, скоро можна буде зривати.

Майже доросли до свого товарного вигляду, приблизний об'єм цієї камери - приблизно 3 тонни.

На вирощування такого врожаю іде зо два місяці. Спершу створюють субстрат із зерновідходів, який знезаражують, і лише після цього додають міцелій та насіння гриба. Щоб навчитись вирощувати еринги в таких масштабах, власники їздили на подібні підприємства у Китаї.

Кирило Вітряков - співзасновник підприємства:

Особливість нашого підприємства в тому, що ми виробляємо наш продукт від спори до готового продукту, маємо всі цикли вирощування, ми маємо свою лабораторію, маємо свій посівний міцелій, ми його самі виробляємо.

Саме це і допомогло вистояти, коли інші мали проблеми із сировиною чи насінням. Аби роботі не заважали блекаути, торік тут встановили потужний генератор.

Кирило Вітряков - співзасновник підприємства:

Потужність - 130 кВт, так він багато споживає дизпалива, але що робити, він дає змогу не припинять роботу нашого підприємства.

На підприємстві працює три десятки людей. На місяць вирощують 15 тонн ерингів. І це одне з двох найбільших таких підприємств України.

Ці гриби відправлять у крамниці. Їх фасують за розміром.

Тетяна Пархачова - старший грибовод:

Ми тут чистимо гриби, фасуємо, упаковуємо, клеїмо наклейки.

Підприємство допомагає ЗСУ донатами та продукцією.

Кирило Вітряков - співзасновник підприємства:

Коли всі працюють заради одного, заради перемоги, то вона і настане швидше, ми переможемо.

Ця зима, очікують, принесе нові виклики, проте потужності виробництва не планують зменшувати.