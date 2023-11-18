Мультфільм створений з малюнків п'ятнадцятьох школярів, які пережили окупацію поблизу Ізюма. На Дніпропетровщині презентували виставковий проєкт під назвою "Спротив". На ньому представили 9 інсталяцій творців з різних куточків України. Унікальну виставку бачив наш кореспондент Артур Терещенко.

Серед 9 інсталяцій, представлених у Кривому Розі, анімаційна робота художниці та режисерки з Черкащини Марини Дологанч.

Фільм починається словами дівчинки: я дуже мрію побачити море, але я його бачу тільки у своїх снах.

Мультфільм під назвою "Канікули" створений з малюнків п'ятнадцятьох школярів деокупованого селища Волохів Яр, що поблизу міста Ізюм. Жоден з цих дітей в житті не бачив моря. Марина три дні перебувала у селі, де більшість будинків та школа зруйновані. Тоді й запропонувала дітям створити анімацію.

Марина Дологанч, художниця, режисерка анімаційного фільму:

Я їх не запитувала нічого про війну, але воно саме з них повилазило. Перший день ми створювали сценарій. Я їх просила намалювати щось про літні канікули, і ось, наприклад, хлопчик Степан, коли я його попросила намалювати щось про канікули, він намалював вхід у погріб. Просто без слів…

На виставці "Спротив" також презентували саунд-арт інсталяції, візуальні есе, фотографії та артбук. Серед робіт-досліджень, що вражають масштабом, експонат під назвою "Межі". Його автори запропонували сотням українців з пам'яті намалювати кордони нашої країни й об'єднали усі малюнки в один.

Юрій Крутчак, куратор виставки "Спротив":

Хтось вбачає спротив через процес пам'ятання, хтось це вбачає в процесі взаємодії з іншими художниками, людьми. Так чи інакше, тема є такою ниткою, яка зв'язує все до купи, і з цього вийшла назва "Спротив".

Виставка з унікальними інсталяціями створена співробітниками Центру сучасної культури та місцевого університету економіки й технологій.

Валентин Орлов,​ проректор Криворізького державного університету економіки і технологій:

Філософія цього проєкту - спротив. Вона дозволяє нам філософськи осмислити те, що відбувається вже 2 роки, подивитись на це крізь призму мистецтва, зрозуміти, що ми дійсно сильні. До речі, те, що ми знаходимося в укритті, й те, що ми незламні - це, мабуть, зайвий раз підтверджує, що спротив триває, і він, зокрема, відбувається і на культурному фронті.

Вже з грудня виставковий проєкт "Спротив" організатори планують презентувати в інших містах України, а згодом і закордоном.