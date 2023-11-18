На Дніпропетровщині презентували виставковий проєкт "Спротив" [ Редагувати ]
Мультфільм створений з малюнків п'ятнадцятьох школярів, які пережили окупацію поблизу Ізюма. На Дніпропетровщині презентували виставковий проєкт під назвою "Спротив". На ньому представили 9 інсталяцій творців з різних куточків України. Унікальну виставку бачив наш кореспондент Артур Терещенко.
Серед 9 інсталяцій, представлених у Кривому Розі, анімаційна робота художниці та режисерки з Черкащини Марини Дологанч.
Фільм починається словами дівчинки: я дуже мрію побачити море, але я його бачу тільки у своїх снах.
Мультфільм під назвою "Канікули" створений з малюнків п'ятнадцятьох школярів деокупованого селища Волохів Яр, що поблизу міста Ізюм. Жоден з цих дітей в житті не бачив моря. Марина три дні перебувала у селі, де більшість будинків та школа зруйновані. Тоді й запропонувала дітям створити анімацію.
Марина Дологанч, художниця, режисерка анімаційного фільму:
Я їх не запитувала нічого про війну, але воно саме з них повилазило. Перший день ми створювали сценарій. Я їх просила намалювати щось про літні канікули, і ось, наприклад, хлопчик Степан, коли я його попросила намалювати щось про канікули, він намалював вхід у погріб. Просто без слів…
На виставці "Спротив" також презентували саунд-арт інсталяції, візуальні есе, фотографії та артбук. Серед робіт-досліджень, що вражають масштабом, експонат під назвою "Межі". Його автори запропонували сотням українців з пам'яті намалювати кордони нашої країни й об'єднали усі малюнки в один.
Юрій Крутчак, куратор виставки "Спротив":
Хтось вбачає спротив через процес пам'ятання, хтось це вбачає в процесі взаємодії з іншими художниками, людьми. Так чи інакше, тема є такою ниткою, яка зв'язує все до купи, і з цього вийшла назва "Спротив".
Виставка з унікальними інсталяціями створена співробітниками Центру сучасної культури та місцевого університету економіки й технологій.
Валентин Орлов, проректор Криворізького державного університету економіки і технологій:
Філософія цього проєкту - спротив. Вона дозволяє нам філософськи осмислити те, що відбувається вже 2 роки, подивитись на це крізь призму мистецтва, зрозуміти, що ми дійсно сильні. До речі, те, що ми знаходимося в укритті, й те, що ми незламні - це, мабуть, зайвий раз підтверджує, що спротив триває, і він, зокрема, відбувається і на культурному фронті.
Вже з грудня виставковий проєкт "Спротив" організатори планують презентувати в інших містах України, а згодом і закордоном.
по темі
На сцені Базельського театру - вистава української драматургині Наталки Блок. Прототипом та головним героєм її п'єси став син. Він мешкав у Херсоні, коли місто окупували росіяни. І попри небезпеку для життя фільмував їхні злочини на відео. Як пройшла вистава?
Живопис як творчий супротив. Херсонська художниця Оксана Оснач була однією із тих, хто залишався в місті попри окупацію. Авторка змогла врятувати свою виставку реконструкцій чумацького іконопису. Одними із перших виставку побачили у Миколаєві.
Зараз в Україні завершується осіння посівна. Наскільки складною видалася ця посівна? Чи змогла вітчизняна хімічна галузь забезпечити аграріїв необхідними для вдалого врожаю обсягами мінеральних добрив?
Анатолій Журавльов побував в Бориспільському районі. І розповість про те, як триває цей процес.
Постоять, але вже недовго. В Україні триває демонтаж радянських постаментів. А чи є життя для таких монументів після декомунізації? Про декомунізацію в Україні - далі в матеріалі моїх колег.