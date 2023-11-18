Станом на тепер військовослужбовець може сам зареєструватись і отримати направлення на ВЛК. Адвокатка Катерина Аніщенко в ефірі телемарафону "Єдині новини" дала кілька порад військовослужбовцям при проходженні медогляду.

"Станом на тепер військовослужбовець може сам зареєструватись і отримати таке направлення, але без командира це також неможливо, адже саме командир дає дозвіл для того, аби військовослужбовець покинув частину. Знову ж таки, тільки з дозволу командира військовослужбовець навіть при реєстрації в електронній системі на проходження ВЛК, він повинен отримати наказ командира, що він може покинути частину. В противному випадку - це буде самовільне покинення частини. Дуже складний цей процес. Я, як адвокат, який консультує військових, зокрема і допомагаємо нашим захисникам отримати це направлення. Але і електронне направлення обов'язкове, так як це вимагають медики. Лише при його реєстрації, військовослужбовець може звертатись до командира з проханням надати йому дозвіл покинути частину", - зазначила Аніщенко.

Вона додала: "Терміни проходження ВЛК змінились, як передбачено наказом: 4 дні проходження. На мою думку, це не призведе до покращення надання медичних послуг, бо ми добре розуміємо, що за 4 дні неможливо пройти всіх лікарів. Також дуже часто військовослужбовці звертаються не з однією проблемою, наприклад якщо вони отримали контузію. Також не кожна лікарня має вузько направлених лікарів та потрібні апарати, які б дозволили встановити причину хвороби. Це все потребує додаткового часу".

Крім того, адвокатка розповіла, що робити військовослужбовцю, якщо він не вклався в термін проходження ВЛК.

"Ця відповідальність лише на військовослужбовцю, який повинен буде відзвітувати перед своїм командиром. Однозначно, я рекомендую сповіщати про це свого командира усіма можливими засобами зв'язку, щоб надати йому додатковий термін для проходження ВЛК. Якщо немає того вузько профільного спеціаліста у лікарні, тут має бути довідка із підписом головного лікаря, що дана спеціальність у медичному закладі відсутня і рекомендовано пройти ВЛК у іншому медичному закладі.