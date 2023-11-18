Кордон на замку. Цієї ночі Фінляндія закрила половину пропускних пунктів на кордоні з росією. Усе, аби зупинити потік нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу та Африки. Їх росіяни, попри домовленості, пропускають без належних документів. Тож, чи планують збільшити кількість закритих пунктів пропуску на кордоні? Подробиці в матеріалі Тетяни Логунової.

Чотири з дев'яти. У ніч на суботу, рівно опівночі, Фінляндія закрила майже половину пунктів пропуску на кордоні з росією. Попередньо - на три місяці. Тобто, до 18 лютого наступного року. Відповідне рішення уряд ухвалив кілька днів тому.

Марі Рантанен, міністр внутрішніх справ Фінляндії:

Фінляндія закриває свій східний кордон з росією. Уряд вирішив повністю закрити пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала на сухопутному кордоні між Фінляндією та росією. Будь-який перетин кордону на цих прикордонних станціях буде заборонений.

Закрити східний кордон фіни вирішили через нелегальних мігрантів. Вже кілька місяців прикордонники фіксують різке збільшення кількості шукачів притулку з Іраку, Сомалі та Ємену. Люди прибувають транзитом через росію попри відсутність необхідних в'їзних документів. У фінському уряді підозрюють: це може бути організована акція.

Марі Рантанен, міністр внутрішніх справ Фінляндії:

Очевидно, що російська влада сприяла людям у перетині кордону з росії до Фінляндії. І цілком можливо, що така форма незаконного в'їзду, яку ми зараз спостерігаємо, може швидко набрати обертів.

Еліна Вальтонен, міністр закордонних справ Фінляндії:

Східний кордон Фінляндії також є зовнішнім кордоном Шенгенської зони, Європейського Союзу та НАТО. Фінляндія готова протистояти будь-якому типу гібридних операцій разом з нашими партнерами та союзниками. Ми сподіваємося, що незабаром тиск на кордон зменшиться і ми зможемо знову відкрити прикордонні пункти, які є важливими для багатьох сімей, дипломатів і транзиту необхідних товарів.

Потік нелегальних мігрантів з росії президент Фінляндії обговорив зі своїм німецьким колегою. Обидва лідери вважають, що москва навмисно використовує біженців з метою дестабілізації Заходу. Росіяни традиційно все заперечують і закликають не закривати кордон.

Марія Захарова, речниця МЗС росії, країни-агресорки:

Хочеться сподіватися, що здоровий глузд переможе, і Гельсінкі відмовляться від деструктивних ідей повного закриття кордону. Це призведе до нових ліній розмежування в Європі.

Опцію повного закриття кордону - у разі погіршення ситуація - влада Фінляндія і справді розглядає. Про готовність оперативно закрити прикордонні пункти заявили й інші країни, що мають кордон з росією. Зокрема, Естонія та Норвегія.