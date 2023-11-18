Фінляндія закрила половину пунктів пропуску на кордоні з рф [ Редагувати ]
Кордон на замку. Цієї ночі Фінляндія закрила половину пропускних пунктів на кордоні з росією. Усе, аби зупинити потік нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу та Африки. Їх росіяни, попри домовленості, пропускають без належних документів. Тож, чи планують збільшити кількість закритих пунктів пропуску на кордоні? Подробиці в матеріалі Тетяни Логунової.
Чотири з дев'яти. У ніч на суботу, рівно опівночі, Фінляндія закрила майже половину пунктів пропуску на кордоні з росією. Попередньо - на три місяці. Тобто, до 18 лютого наступного року. Відповідне рішення уряд ухвалив кілька днів тому.
Марі Рантанен, міністр внутрішніх справ Фінляндії:
Фінляндія закриває свій східний кордон з росією. Уряд вирішив повністю закрити пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала на сухопутному кордоні між Фінляндією та росією. Будь-який перетин кордону на цих прикордонних станціях буде заборонений.
Закрити східний кордон фіни вирішили через нелегальних мігрантів. Вже кілька місяців прикордонники фіксують різке збільшення кількості шукачів притулку з Іраку, Сомалі та Ємену. Люди прибувають транзитом через росію попри відсутність необхідних в'їзних документів. У фінському уряді підозрюють: це може бути організована акція.
Марі Рантанен, міністр внутрішніх справ Фінляндії:
Очевидно, що російська влада сприяла людям у перетині кордону з росії до Фінляндії. І цілком можливо, що така форма незаконного в'їзду, яку ми зараз спостерігаємо, може швидко набрати обертів.
Еліна Вальтонен, міністр закордонних справ Фінляндії:
Східний кордон Фінляндії також є зовнішнім кордоном Шенгенської зони, Європейського Союзу та НАТО. Фінляндія готова протистояти будь-якому типу гібридних операцій разом з нашими партнерами та союзниками. Ми сподіваємося, що незабаром тиск на кордон зменшиться і ми зможемо знову відкрити прикордонні пункти, які є важливими для багатьох сімей, дипломатів і транзиту необхідних товарів.
Потік нелегальних мігрантів з росії президент Фінляндії обговорив зі своїм німецьким колегою. Обидва лідери вважають, що москва навмисно використовує біженців з метою дестабілізації Заходу. Росіяни традиційно все заперечують і закликають не закривати кордон.
Марія Захарова, речниця МЗС росії, країни-агресорки:
Хочеться сподіватися, що здоровий глузд переможе, і Гельсінкі відмовляться від деструктивних ідей повного закриття кордону. Це призведе до нових ліній розмежування в Європі.
Опцію повного закриття кордону - у разі погіршення ситуація - влада Фінляндія і справді розглядає. Про готовність оперативно закрити прикордонні пункти заявили й інші країни, що мають кордон з росією. Зокрема, Естонія та Норвегія.
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