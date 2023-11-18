Фото: в Одеській області внаслідок обстрілу було пошкоджено нафтобазу

В Одеській області внаслідок російської атаки 18 листопада була пошкоджена нафтобаза. Також через обстріл є відключення світла.

Про це повідомляє Міністерство енергетики у Telegram.

"Вночі внаслідок ворожого удару було пошкоджено енергетичний об’єкт - нафтобазу. Внаслідок удару також пошкоджені електромережі", - йдеться у повідомленні.

За даними Міненерго, через російський удар без світла залишилося 1550 споживачів в Одеській області. Також через технологічні порушення без світла понад 1700 споживачів. Тривають роботи з підключення.

У Запорізькій області через падіння дрона було відключено повітряну лінію електропередач. Знеструмлення не було.

У Донецькій області внаслідок обстрілів було знеструмлено 12 населених пунктів, без світла залишилися майже 21 тисяча абонентів.