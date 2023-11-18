В Одеській області внаслідок обстрілу було пошкоджено нафтобазу - Міненерго [ Редагувати ]
В Одеській області внаслідок російської атаки 18 листопада була пошкоджена нафтобаза. Також через обстріл є відключення світла.
Про це повідомляє Міністерство енергетики у Telegram.
"Вночі внаслідок ворожого удару було пошкоджено енергетичний об’єкт - нафтобазу. Внаслідок удару також пошкоджені електромережі", - йдеться у повідомленні.
За даними Міненерго, через російський удар без світла залишилося 1550 споживачів в Одеській області. Також через технологічні порушення без світла понад 1700 споживачів. Тривають роботи з підключення.
У Запорізькій області через падіння дрона було відключено повітряну лінію електропередач. Знеструмлення не було.
У Донецькій області внаслідок обстрілів було знеструмлено 12 населених пунктів, без світла залишилися майже 21 тисяча абонентів.
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