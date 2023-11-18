Через обстріл Херсона поранено волонтера [ Редагувати ]
Російська армія продовжує нещадно обстрілювати Херсон. Під час атаки 18 листопада поранено волонтера.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Telegram.
"Через російський обстріл Херсона постраждав волонтер", - розповів він.
За словами Прокудіна, це 42-річний чоловік, який потрапив під вогонь ворога у власній автівці.
"Потерпілого доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями", - додав голова ОВА.
по темі
У ніч на понеділок, 6 листопада, російські окупанти кілька разів атакували Херсон з тимчасово окупованого лівого берега
Війська рф сьогодні вночі, 2 листопада, обстріляли Херсон, поранення зазнала 70-річна жінка, її госпіталізували
Російські війська у вівторок, 31 жовтня, вкотре завдали удару по Херсону. Окупанти снарядом поцілили у цивільне авто, водій загинув на місці
У звільненій частині Херсонської області, де нині оголошена обовʼязкова евакуація, залишаються понад 600 дітей
Російські окупанти вкотре атакували Корабельний район Херсона
На сцені Базельського театру - вистава української драматургині Наталки Блок. Прототипом та головним героєм її п'єси став син. Він мешкав у Херсоні, коли місто окупували росіяни. І попри небезпеку для життя фільмував їхні злочини на відео. Як пройшла вистава?