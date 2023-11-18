Завтра світ відзначаємо День жіночого підприємництва. Він був встановлений на підтримку жінок, які розвивають власну справу, і тим самим покращують добробут навколо себе. Для нашої країни це особливо актуально, бо поки чоловіки на фронті, саме жінки стоять локомотивом економіки у тилу.

Один із таких прикладів - Віра Попаз з Одещини. Вона організувала кооператив та згодом забезпечила громаду якісною питною водою. Як їй це вдалось - дивитися в сюжеті Андрія Анастасова.

Сорок років вона пропрацювала у виноробстві у рідному Болградському районі. Але з виходом на пенсію не розгубилася. Три роки тому у селі Кубей разом з однодумцями створила кооператив та придбала будівлю колишнього консервного заводу. Віра Попаз каже: лідерські якості в неї з дитинства.

Напевно, просто не змогла загальмувати! Й досі в мене буває таке, що іноді хочеться просто вже не приходити та зупинитися, але, ви розумієте, не можу!

Тепер члени об'єднання, а загалом їх одинадцять, зберігають тут пшеницю та ячмінь, на своїх ділянках вирощують овочі, фрукті та ягоди. Переробляють їх. А кооператив допомагає збути товар. Обсяги зростають - всі задоволені.

Віра Попаз, голова кооперативу:

Кооператив за ці послуги, за те, що він централізовано реалізує продукцію, певну долю має для того, щоби й самому розвиватися далі.

За грантові кошти кооператив придбав спеціальну сушарку. Тепер сушать трави та зелень для спецій та чаїв. Нині на порядку денному - переробка болгарського перцю. Після сушіння його подрібнюють, перемелюють, і отримують традиційну бессарабську приправу - паприку.

Світлана Сідашова, учасниця кооперативу:

Особливість цієї приправи: коли вона висушується саме в інфрачервоній інноваційній сушарці, вона зберігає всі вітаміни, мікроелементи, біологічно активні речовини, і дуже корисна для здоров'я.

А для того, щоб продукція була екологічно чистою, пані Віра подала заявку та виграла ще й міжнародний грант на встановлення станції очищення води. Тепер тут вишиковуються черги покупців якісної води. А місцевій лікарні, дитсадку та літнім людям кооператив взагалі надає її безплатно.

Система проходить п'ять ступенів очистки - і от я вам просто покажу, що залишається в системі після п'ятого ступеня очистки... А що залишається після першого ступеню, а що взагалі, коли люди неочищену воду п'ють! Просто над цим варто замислитись!

У лікарні кажуть: для громади це стало справжнім порятунком. Адже в селі вода не просто неякісна, а небезпечна для здоров'я.

Діна Кіскіна, сімейний лікар:

Допустима норма нітратів для питної води - близько сімдесяти міліграмів, а у нас їх близько трьохсот! Вміст заліза - також А все це: і гіпертонічна хвороба, і онкозахворювання, захворювання крові, обміну речовин, тобто захворювання нирок.

У планах кооперативу пробурити власну свердловину, відкрити пекарню та розвивати туристичний напрямок. Для цього в окремій кімнаті відродили болгарський сільський побут та навіть стародавній ткацький верстат.

Світлана Сідашова, учасниця кооперативу:

Ми плануємо тут створити точку-магніту зеленого сільського туризму, тому що це, по-перше, загальносвітовий європейський тренд: збереження і відновлення нашої аутентичної культури - вона унікальна!

І все це попри постійні випробування. Віра Попаз розповідає: основну частину продукції кооператив вирощував у теплицях. Але зараз може показати їх хіба що на фото. Два тижні тому страшенний буревій зруйнував всі конструкції, і тепер вони просто розкидані по ділянці. Відтоді жінка очікує комісію місцевої влади, яка б зафіксувала пошкодження, але посадовці поки так і не з'явилися. Жартує: можливо, чекають День жіночого підприємництва.