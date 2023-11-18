В Тернопільській області створюється зенітно-кулеметний батальйон, який буде прикривати небо від "шахедів". Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"Звичайно, загроз побільшало. Буквально сьогодні в 4 ночі звучали звуки повітряної тривоги. І ці тривоги можуть лунати протягом дня декілька разів і займати від 2 до 3 годин. В області зараз створюється зенітно-кулеметний батальйон. Цього тижня ми передали вже 30 транспортних засобів на цей батальйон, укомлектували їх приборами нічного бачення, старлінками, біноклями, раціями і всім, чим можливо. Цей батальйон буде виконувати найбільшу функцію - прикриття неба від шахедів, які будуть пролітати та прориватись у Тернопільську область. Загалом, можу сказати, що область до блекаутів готова, вжиті заходи, відкрито більше пунктів незламності і т.д. Це - пріоритет номер 1", - зазначив Труш.