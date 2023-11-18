Ніна Руденко з Броварів, хірург з 10-річним досвідом, на маніпуляторі працює вперше.

Британські хірурги навчали українських лікарів на Волині. Співпраця продовжиться в межах програми міжнародного медичного партнерства. Більше про проєкт Міністерства охорони здоров'я - в наступному матеріалі.

Замість пацієнтів - симулятори. Українські хірурги вчаться робити лапароскопію. Це сучасний метод, що мінімізує втручання в організм хворого.

Олександра Лангазо, хірург з Ужгорода:

Це кілечко треба перевернути якось, трошки не вдається... Я б не сказала, що руки втомлюються, але поки не вдається перевернути кільце й виконати завдання, яке нам дали.

Ніна Руденко з Броварів, хірург з 10-річним досвідом, на маніпуляторі працює вперше.

Ніна Руденко, хірург із Броварів:

Складно в плані просторової орієнтації. Це не так, як руками, коли ти напряму дивишся й працюєш, а вимагає більшого такого розумового навантаження.

Такі тренування - лише частина навчань. Курс передбачає також лекції та майстер-класи від британських колег.

Джанлука Колуччі, головний колоректальний лапароскопічний хірург в університетській клініці Сассексу:

Ми хочемо навчити українських хірургів основ лапароскопічній ректальній хірургії, бо з тим рухається світ, і тим самим підтримати українську медичну реформу.

Тоні Майлз, колоректальний хірург, представник компанії з виробництва навчального обладнання для хірургів:

Ми тут, щоби молоді хірурги оволоділи базовими навичками лапароскопії.

Віктор Черіченко приїхав із Миколаївщини. Через війну чимало медиків покинули регіон, нині в лікарні Вознесенська - лише молоді спеціалісти.

Віктор Черіченко, хірург із Вознесенська:

Залишилися тільки молоді хірурги, один завідувач, у якого 9 років стажу, кілька чергових лікарів і двоє інтернів - я і ще один хлопець. Оскільки ми залишилися без старших лікарів, потрібно починати все спочатку.

Дмитро Михайличенко із Чернігова лапароскопією займається понад рік. Розраховує, що британський досвід допоможе підняти фаховий рівень.

Дмитро Михайличенко, хірург із Чернігова:

Тут є тренери, які допомагають сконцентруватися й розвивати якісь лайфхаки.

Микола Галей, співорганізатор конференції, медичний директор із хірургії Волинської лікарні:

Коли за тобою є людина, яка в цьому фахівець, досить потужний фахівець, це завжди підказка, це правильна постава інструментарію й рук.

За лапароскопією - майбутнє. І що більше українських лікарів опанують методику, то краще.

Ірина Рибінкіна, організаторка конференції:

Ви скажете, війна, лапароскопія - взагалі який зв'язок. Але тут багато є сенсу. По-перше, лапароскопічні операції - це мінімально інвазивні, менше ліжко-днів. І ніхто не відміняв апендицити й холецистити у військових. Тому так, їм потрібно повертатися, а нам потрібно, щоби це відбувалося якомога швидше.

Такі тренінги вдосконалюють професійні навички українських лікарів. Деякі з них мають можливість набувати досвіду у передових клініках світу. Проте чекають іноземних фахівців і у нас.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: