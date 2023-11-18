Вбили майже 500 росіян та одного взяли в полон: втрати рф на Таврійському напрямку за добу [ Редагувати ]
За добу більшість окупантів убито на Таврійському напрямку. Також один із російських військових здався в полон.
Про це повідомляється в Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
За його словами, на таврійському напрямку ворог завдав 8 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 974 артобстріли.
"Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Загальні втрати ворога склали 456 осіб. Один окупант здався у полон", - розповів він.
Крім того, Тарнавський зазначив, що знищено 19 одиниць військової техніки.
"Зокрема, 1 танк, 3 ББМ, 2 артсистеми, 12 БпЛА, 1 одиницю спецтехніки. Ще 16 одиниць військової техніки ворога пошкоджено", - додав генерал.
Водночас, Тарнавський підкреслив, що ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку триває.
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