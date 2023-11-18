В екскурсії локації, де все пристосовано для комфортного пересування людей з інвалідністю.

Висота бордюрів, поверхня бруківки та пологі сходи. Все це дрібниці, на які в містах часто не звертали увагу. Інклюзивність для нашої країни - це не просто містобудівна норма, це виклик.

До Львова приїхали представники органів місцевого самоврядування з усієї країни - переймати досвід Львова у творенні інклюзивного простору. Ініціативу реалізують в рамках проєкту "Резиденція ідей". І за кошт іноземних партнерів. Прогрес Львова в розвитку інклюзивності - бачила Вікторія Балицька.

Екскурсію Львовом проводить головний архітектор міста, а слухачі - представники громад з усієї України. Вони розглядають висоту бордюрів, гладкість бруківки та особливості хідників. Починають з простору навколо фонтану, присвяченому Герою України Дмитру Коцюбайлу. Замість лавок тут металеві стільці.

Ця ідея таких стільців використовується в французьких містах. Тому ми десь підгледіли це там. Маємо місцевих виробників.

В екскурсії локації, де все пристосовано для комфортного пересування людей з інвалідністю. Завершують меморіалом Героїв Небесної Сотні, що є повністю інклюзивним простором.

Сюди може прийти там батько чи мати з візочком, сюди можуть прийти з дітьми погуляти, ясно, що це не є таке місце, де треба влаштувати пікнік і веселитися.

Усе почуте та побачене екскурсанти зможуть застосувати у своїх містах. Кожен учасник дотичний до роботи з ветеранами. Мирослав Смотров - заступник міського голови Камянця-Подільського і сам є ветераном. Як військовий хірург служив у медичній роті 3-ї танкової бригади ЗСУ. Після звільнення з війська займається у міськраді саме ветеранським напрямом.

Мирослав Смотров, заступник міського голови Кам'янця-Подільського:

Стосовно нашої громади можу сказати, що ми йдемо в ногу зі Львовом. Але потрібно рухатись далі, тут, звісно, потужності більше, будемо, скажемо так, десь рівнятися на них. Особливо у ветеранському просторі. Це безпосередньо реабілітаційні центри.

Після екскурсії для учасників львівські чиновники розповідають про реабілітацію ветеранів.

Коли протезування відбувається, дуже важливим моментом є так звана соціалізація, яка триває від пів року до року.

Комплексна реабілітація ветеранів особливо цікавить Ірину Липку. На момент вторгнення росіян вона була головою Молочанська, що у Запорізькій області.

Ірина Липка, голова Молочанської військової адміністрації:

Наша територія була окупована 26 лютого, ми продовжували працювати в цей час, ми допомагали людям гуманітарною допомогою. З 31 березня мене викрали, а з 31 березня по 23 квітня я перебувала в полоні.

Зараз Ірина тимчасово працює у Запоріжжі - керівницею Молочанської військової адміністрації.

Ірина Липка, голова Молочанської військової адміністрації:

Хоча наша територія сьогодні в окупації, але понад 200 наших жителів захищають сьогодні нашу незалежність, 14 з них, на жаль - вже загинули. Тому ми готуємося до того, як ми інтегруємо наших ветеранів в мирне життя.

Львів'яни зазначають: щоб передавати досвід - його треба безперервно творити самим. Зараз у місті вирівнюють бруківку, щоб нею було комфортно пересуватися людям з інвалідністю.

Антон Коломійцев, керівник Управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради:

Ми маємо історичний брук, який львів'яни дуже люблять, але він незручний для руху колеса. І зокрема, крісла колісного. Тому у Львові відбувається проєкт, ми виймаємо фактично весь цей брук. Ми стесуємо верхню частину бруку, і ставимо цей брук назад на його місце.

Міська рада також системно працює з власниками ресторанів та кафе, щоб вони робили свої заклади безбар'єрними.