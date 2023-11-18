У КПДІ діти з інвалідність займаються спортом: неймовірні історії чемпіонів [ Редагувати ]
Вони пересуваються на милицях або візочках, і при цьому здобувають вищу освіту, займаються реабілітацією і спортом у Кам'янець-Подільському державному інституті. Неймовірні історії зовсім юних майстрів спорту і чемпіонів України та світу з Миколаївщини, Херсонщини та Хмельниччини - у наступному сюжеті.
Більшість студентів навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти Кам'янець-Подільського державного інституту - особливі. І опановують найсучасніші професії.
Мар'ян Тріпак, ректор КПДІ:
Освітні ступені на бакалавра - це психолог, економічна кібернетика, соціальна робота, облік і оподаткування, це фінанси, банківська справа і страхування. Це цифрові технології, комп'ютерні науки.
З 800 студентів, що мають особливі потреби, тут понад 60 проходять реабілітацію у спеціально обладнаних аудиторіях, спортзалах та тренажерних класах.
Павла, разом із вихованцями інтернатного закладу, після початку війни із Херсонщини евакуювали на Хмельниччину. Тут він здобуває спеціальність економіста-кібернетика. А його товариш - Михайло, майбутній психолог. Тривалий час, до травми, він виступав із цирком в Україні й за кордоном.
Михайло Гаврилюк, студент КПДІ:
- Це важка вправа? - Ні. Коли ти стоїш на руках в іншої людини, і висота півтора метра, от це важко. Тобто, тримати баланс і його, і свій, і щоб не впасти.
Від народження у візочку пересувається Катерина. Дівчина попри біль постійно тренує м'язи, навчається на соціального фахівця.
Катерина Бакуменко, студентка КПДІ:
Іноді, все що болить, просто викладаєш все в картині, щоб люди бачили. Цю картину я намалювала, бо мені сподобалось: дівчинка в лісі оберігає свій дім.
18-річний Всеволод - першокурсник факультету цифрових технологій, опановує енкаустику - техніку малювання восковими крейдами, розтопленими на поверхні гарячої праски.
Всеволод Ферманюк, студент КПДІ:
На цьому зображенні намальовано листя трави й небо, яке нагадує прапор нашої рідної країни.
Викладачі та реабілітологи творять дива.
Яна Коломієць, завідувачка спортивно-реабілітаційного центру КПДІ:
Є результати, але це все від систематичної роботи й від їхнього бажання.
Чимало студентів стали чемпіонами України та світу. Михайло - чемпіон України з бодібілдінгу серед осіб з інвалідністю. А ці дівчата - майстрині спорту з волейболу сидячи й спортсменки Української паралімпійської збірної
Ольга Погорецька, тренерка паралімпійської збірної України з волейболу:
Вони прекрасні! Раніше вони не такі були. Були замкнуті. А зараз вони, коли почали виступати на рівні таких змагань, коли вони зрозуміли чого ми досягаємо разом. Вони - сильні.
Нещодавно паралімпійська збірна України стала бронзовим призером Чемпіонату Європи.
Перемоги даються нелегко. За три роки Андріана, маючи не всі пальці на руках, стала майстром спорту з волейболу.
Андріана Долина, студентка КПДІ:
Завдяки набивним мячам, завдяки тренуванням, зборам, турнірам, то подачі та передачі стали кращими.
А Кароліна, яка внаслідок хвороби втратила ногу, отримала фах бухгалтера і пропозицію від коханого. Незабаром, святкуватимуть весілля. Дівчина понад усе мріє про мир в Україні.
Кароліна Дмітрішина, студентка КПДІ:
Я мрію, щоб в Україні було все добре. Щоб був мир, щоб всі повернулися додому, щоб ми відбудували нашу країну.
по темі
Він боронив Маріуполь і ще навесні потрапив у полон. Вдома на нього чекають дві донечки та дружина. З родиною захисника поспілкувалася Наталя Сінченко.
Російська армія заявила про "тактичне перегрупування" зі складу окупаційного контингенту на Херсонщині, щоб спровокувати реакцію Сил оборони України. Водночас після "помилкової" заяви командування угруповання "Днепр" про "перекидання військ на вигідніші позиції на схід від Дніпра", серед російських військових почалась паніка
У травні минулого року його підрозділ потрапив під обстріл. Далі - складні операції та реабілітація. А тепер знову робота та нові спортивні звершення. Про силу волі поліцейського - в матеріалі Ірини Васюри.
На Херсонщині Силам оборони України вдалося відкинули мінометні розрахунки російської армії, щоб вони не добивали до правого берега Дніпра. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла начальниця координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменю
Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної державної адміністрації, в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів про оперативну ситуацію в регіоні та чи є постраждалі від обстрілів
Російські спортсмени поступово просочуються на міжнародну арену. Втім, українські функціонери не полишають спроб донести світу, що ворожим спортсменам не місце в спортивній міжнародній сім'ї. Про їхню боротьбу і не тільки - наш наступний матеріал.