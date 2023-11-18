З 800 студентів, що мають особливі потреби, тут понад 60 проходять реабілітацію у спеціально обладнаних аудиторіях, спортзалах та тренажерних класах.

Вони пересуваються на милицях або візочках, і при цьому здобувають вищу освіту, займаються реабілітацією і спортом у Кам'янець-Подільському державному інституті. Неймовірні історії зовсім юних майстрів спорту і чемпіонів України та світу з Миколаївщини, Херсонщини та Хмельниччини - у наступному сюжеті.

Більшість студентів навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти Кам'янець-Подільського державного інституту - особливі. І опановують найсучасніші професії.

Мар'ян Тріпак, ректор КПДІ:

Освітні ступені на бакалавра - це психолог, економічна кібернетика, соціальна робота, облік і оподаткування, це фінанси, банківська справа і страхування. Це цифрові технології, комп'ютерні науки.

З 800 студентів, що мають особливі потреби, тут понад 60 проходять реабілітацію у спеціально обладнаних аудиторіях, спортзалах та тренажерних класах.

Павла, разом із вихованцями інтернатного закладу, після початку війни із Херсонщини евакуювали на Хмельниччину. Тут він здобуває спеціальність економіста-кібернетика. А його товариш - Михайло, майбутній психолог. Тривалий час, до травми, він виступав із цирком в Україні й за кордоном.

Михайло Гаврилюк, студент КПДІ:

- Це важка вправа? - Ні. Коли ти стоїш на руках в іншої людини, і висота півтора метра, от це важко. Тобто, тримати баланс і його, і свій, і щоб не впасти.

Від народження у візочку пересувається Катерина. Дівчина попри біль постійно тренує м'язи, навчається на соціального фахівця.

Катерина Бакуменко, студентка КПДІ:

Іноді, все що болить, просто викладаєш все в картині, щоб люди бачили. Цю картину я намалювала, бо мені сподобалось: дівчинка в лісі оберігає свій дім.

18-річний Всеволод - першокурсник факультету цифрових технологій, опановує енкаустику - техніку малювання восковими крейдами, розтопленими на поверхні гарячої праски.

Всеволод Ферманюк, студент КПДІ:

На цьому зображенні намальовано листя трави й небо, яке нагадує прапор нашої рідної країни.

Викладачі та реабілітологи творять дива.

Яна Коломієць, завідувачка спортивно-реабілітаційного центру КПДІ:

Є результати, але це все від систематичної роботи й від їхнього бажання.

Чимало студентів стали чемпіонами України та світу. Михайло - чемпіон України з бодібілдінгу серед осіб з інвалідністю. А ці дівчата - майстрині спорту з волейболу сидячи й спортсменки Української паралімпійської збірної

Ольга Погорецька, тренерка паралімпійської збірної України з волейболу:

Вони прекрасні! Раніше вони не такі були. Були замкнуті. А зараз вони, коли почали виступати на рівні таких змагань, коли вони зрозуміли чого ми досягаємо разом. Вони - сильні.

Нещодавно паралімпійська збірна України стала бронзовим призером Чемпіонату Європи.

Перемоги даються нелегко. За три роки Андріана, маючи не всі пальці на руках, стала майстром спорту з волейболу.

Андріана Долина, студентка КПДІ:

Завдяки набивним мячам, завдяки тренуванням, зборам, турнірам, то подачі та передачі стали кращими.

А Кароліна, яка внаслідок хвороби втратила ногу, отримала фах бухгалтера і пропозицію від коханого. Незабаром, святкуватимуть весілля. Дівчина понад усе мріє про мир в Україні.

Кароліна Дмітрішина, студентка КПДІ: