Зеленський ввів санкції проти Азарова, Табачника, Царьова та 37 компаній [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підписав два укази №758/2023, №759/2023, про введення в дію рішень Ради нацбезпеки та оборони про запровадження санкцій проти низки осіб.
Серед них:
- експрем’єр-міністр Микола Азаров;
- ексміністр освіти Дмитро Табачник;
- колишній народний депутат Олег Царьов;
- гауляйтер Криму Сергій Аксьонов;
- ватажок "лнр" Леонід Пасічник;
- колишній народний депутат та потенційний гауляйтер "Слобожанщини Дмитро Святаш;
- телеведучий Юрій Кот;
- російська омбудсмен з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яка розшукується Міжнародним кримінальним судом у справі про викрадення українських дітей;
- голови Російського дитячого фонду Дмитро Лиханов;
- депутат Держдуми рф Дмитро Саблін;
- держсекретар Союзної держави Дмитро Мезенцев.
Загалом у санкційних списках 108 фізосіб та 37 компаній (в основному російські благодійні фонди).
Санкції проти них запроваджені на п'ять років, вони передбачають блокування та конфіскацію активів, низку інших обмежень і заборон.
Нагадаємо, 16 листопада США включили до антиросійських санкцій три нафтові танкери та 20 компаній.
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