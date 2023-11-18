Президент України Володимир Зеленський підписав два укази №758/2023, №759/2023, про введення в дію рішень Ради нацбезпеки та оборони про запровадження санкцій проти низки осіб.

Серед них:

експрем’єр-міністр Микола Азаров;

ексміністр освіти Дмитро Табачник;

колишній народний депутат Олег Царьов;

гауляйтер Криму Сергій Аксьонов;

ватажок "лнр" Леонід Пасічник;

колишній народний депутат та потенційний гауляйтер "Слобожанщини Дмитро Святаш;

телеведучий Юрій Кот;

російська омбудсмен з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яка розшукується Міжнародним кримінальним судом у справі про викрадення українських дітей;

голови Російського дитячого фонду Дмитро Лиханов;

депутат Держдуми рф Дмитро Саблін;

держсекретар Союзної держави Дмитро Мезенцев.

Загалом у санкційних списках 108 фізосіб та 37 компаній (в основному російські благодійні фонди).

Санкції проти них запроваджені на п'ять років, вони передбачають блокування та конфіскацію активів, низку інших обмежень і заборон.

Нагадаємо, 16 листопада США включили до антиросійських санкцій три нафтові танкери та 20 компаній.