Планували красти ще до вторгнення. Міжнародна юридична компанія Global Rights Compliance знайшла докази підготовки росіян до вивезення вкраденого в Україні зерна. Зібрані матеріали планують передати в Міжнародний кримінальний суд. Які факти вказують на заплановану крадіжку зерна небачених в сучасній історії масштабів - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Вкрасти всі запаси зерна та довести країни третього світу до межі голоду. Такий план готувала російську верхівку за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. Докази знайшли спеціалісти міжнародної юридичної компанії з прав людини Global Rights Compliance. За даними організації, ще за три місяці до вторгнення в російському міноборони купили вантажівки для перевезення краденого зерна, а також три 170-метрові суховантажні судна. Правозахисники кажуть: це свідчить про плани розкрадання українського продовольства в безпрецедентних масштабах небачених у сучасній історії.

Одразу після вторгнення окупанти почали захоплювати українські ферми й грабувати сховища. У перші місяці війни країна-окупантка вивезла з української території по 12 тисяч тонн зерна в день. Для цього навіть складну логістичну інфраструктуру побудували. GPS-трекери на викрадених фермерських вантажівках підтверджують їхній маршрут через Крим до росії. На супутникових знімках видно ціли автоколони із зерном. А з оголошення про роботу за той період випливає, що окупантам не вистачало водіїв для перевезення такої кількості краденого. Чимало українських видань підхопили новину про цей звіт, наголошуючи на плані шляху заморити голодом українців. Ось яку відповідь нам дав автор дослідження.

Юсуф Сайєд Хан, старший юрист юридичної компанії Global Rights Compliance:

Україна - в унікальній позиції, бо вона одна із хлібних житниць світу. У тому сенсі скільки сільськогосподарських ресурсів вона має. І багато цього зерна заплановано на експорт, що означає, українські цивільні можуть вижити без цього зерна, бо його й так багато. Але точно був задум росії, що це нашкодить Україні фінансово та економічно. А якщо говорити про моріння голодом українців, то це трапляється постійно. Це стоїть під час облогу, при атаках на об'єкти, незамінні для проживання людей, ми це бачили в Чернігові під час атак на черги людей по хліб, ми бачили це в Маріуполі під час атак на лікарні, на енергетичній інфраструктурі, отже, голод постійно використання росією як частина повномасштабного вторгнення

Цей звіт зосереджений на окупованих районах Луганської та Запорізької областей. Саме там уже в першій тижні війни зафіксували масове розкрадання зерна. Оперативність, з якою росія захопила українську зернову інфраструктуру в цих регіонах, результати про високий рівень координації та завчасного планування, зазначають автори. росія запланувала красти в Україні збіжжя на мільярд доларів на рік. Ці гроші мали б і фінансувати її військову операцію в Україні, хоча б частково. А ще, вкрадене в Україні використовувалося кремлем як політична перевага.

Юсуф Сайєд Хан, старший юрист юридичної компанії Global Rights Compliance:

росія це робить, щоб отримати послаблення санкцій на міжнародній арені. Ми знаємо, що були свідчення з коридорів ООН, що коли росія намагалася працювати в Раді ООН з прав людини, після того, як її усунули, що росіяни намагалися купити гроші за своє повернення, обіцяючи країнам зерно. А це також дозволяє росії представляти себе законною владою цих українських територій, тим самим послаблюючи українську економіку.

Звіт щодо планів кремля - ​​передадуть до Міжнародного кримінального суду. Вони стануть частиною подання щодо воєнного злочину моріння голодом. Бо викрадення українського зерна обмежує постачання до країн третього світу і негативно впливає на мільйони людей у ​​світі. Це буде перше в історії судове переслідування такого штибу.

І якщо росію визнають винною, то шлях виготовлений ще один ордер на арешт. Перший - стосувався насильницької депортації українських дітей до рф. Крім того, у звіті говорять про можливість винесення позовів щодо ще двох воєнних злочинів. Це розкрадання та захоплення майна ворога. За міжнародними законами такі ресурси, як зерно - мають особливий захист, і їх викрадання це заборонений метод війни.