Про домашнього улюбленця Олександра та Дмитро мріяли ще на фронті.

Цуценята-терапевти вперше зустрілися з новими господарями у Кінологічному центрі поліції Закарпаття. У минулих випусках ми розповідали, що в Ужгороді впроваджують проєкт психоемоційної реабілітації ветеранів за допомогою каністерапії. Це метод відновлення, в якому беруть участь спеціально керовані й навчені собаки. Мої колеги готові показати, як усе відбувається.

Вона - бойовий медик, він - учасник бойових дій. Про домашнього улюбленця Олександра та Дмитро мріяли ще на фронті.

Дмитро та Олександра, ветерани ЗСУ:

Без собаки дуже важко. І там були собаки, і є, з хлопцями залишилися. Я хотіла забрати, але залишила хлопцям. Емоції переповнюють, говорити не можу, я вже не можу дочекатися, щоб познайомитись.

Нині давня мрія подружжя здійснилася. У Кінологічний центр Ужгорода прийшли знайомитися з чотирилапим другом.

У цій сім'ї досвід поводження із собаками вже є. Колись виховували пса з притулку. А от з вівчаркою справ раніше не мали. Малінуа вже майже два місяці адаптовують кінологи поліції. Щенят тут 3. Всі вони мають особливу місію. Стануть терапевтами у родинах військових.

Віктор Микита - голова Закарпатської ОВА:

Програма каністерапія - це де собака використовується як психоемоційна реабілітація для наших воїнів. І сьогодні ми їх передаємо нашим військовим.

Каністерапія позитивно показала себе у багатьох країнах світу, і тепер активно впроваджується в Україні. Проєкт спрямований на психоемоційну реабілітацію ветеранів війни запропонували благодійники. Привезли на Закарпаття вівчарок малінуа. Вікторія - одна із тих, хто займався із собаками.

Вікторія Гайдош - молодший інспектор-кінолог ГУ НПУ в Закарпатській області:

Малінуа - це дуже активна порода собак. Їй подобається сам процес, коли людина з нею грається якось, якось приділяє увагу, також ця собака обирає собі тільки одного господаря.

Поки цуценята проходили навчання у Кінологічному центрі поліції, ветерани війни подавали свої заявки, з ними спілкувалися спеціалісти, які обрали тих, які найбільше потребують такої реабілітації. У Василя пес з'явиться вперше. Та чоловік переконаний: подружаться.

Василь - військовослужбовець:

Повернувся з фронту, потрібно було мені трішки мотивації в житті. Що може бути краще, чим надійний побратим.

Цуценята обрали собі господарів самостійно. І тепер протягом місяця нові власники навідуватимуться до Кінологічного центру для налагодження спілкування. Звикатимуть один до одного і, вже найближчим часом, собаки переїдуть жити у свої нові домівки.