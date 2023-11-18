Другий тестовий запуск Starship завершився невдачею [ Редагувати ]
Американська компанія SpaceX провела другий випробувальний запуск надважкої ракети-носія Super Heavy з прототипом космічного корабля Starship у рамках другого орбітального випробувального запуску.
Запуск було здійснено зі стартового майданчика космодрому в Бока-Чіка (штат Техас), він відбувся о 07:02 за місцевим часом (17:02 за київським часом).
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/qXnGXXZP5k— SpaceX (@SpaceX) November 18, 2023
Перший ступінь ракети успішно відокремився, але вибухнув у повітрі. Згідно з трансляцією SpaceX у соцмережі X, зв'язок з другим ступенем був втрачений приблизно через десять хвилин польоту.
Пізніше у SpaceX повідомили, що Starship, ймовірно, вибухнув у повітрі невдовзі після старту. Фахівець компанії SpaceX, який виступав як один з ведучих трансляцій запуску, заявив:
Ми вважаємо, що втратили другий ступінь. Ми вважаємо, що в другому ступені спрацювала автоматична система припинення польоту.
Очікувалося, що в рамках тестового польоту Starship виконає неповний виток навколо Землі, а потім човник Ship 25 приводниться у Тихому океані.
Starship - надважка багаторазова двоступінчаста ракета-носій, яка складається із надважкої ракети-носія Super Heavy та космічного корабля Starship.
У майбутньому Starship планується використовувати для доставки вантажів і людей на різні орбіти Землі, а також для пілотованих польотів на Місяць і Марс.
Прототипи Starship вже кілька разів здійснювали тестові польоти з поверненням на Землю, однак поки що вони проходили у межах земної атмосфери. З усіх льотних випробувань Starship лише останнє, яке відбулося у травні 2021 року, відбулося без руйнування ракети.
Нагадаємо, під час першого тестового польоту, проведеного 20 квітня, ракета вибухнула невдовзі після запуску.
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