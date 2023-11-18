Сьогодні в Україні вітають сержантів з їхнім професійним святом. День сержанта Збройних сил започаткували у 2019 році. Наша Сніжана Сидорук підготувала до цього дня історію про сержантку - поліську вовчицю або просто "Ксюху". Саме так бойові побратими називають колишню очільницю Сарненського ЦНАПу, яка нині служить у батальйоні "Поліські вовки". Більше про службу сержантки - в матеріалі Сніжани Сидорук.

Разом з побратимами Оксана штурмує будівлю, де засів умовний ворог.

- Там чисто? Який це поверх. - Другий поверх. - Ще багато поверхів? - Ще один поверх. - "Ксюха" як там справи? - Скількох вбили? - Чотирьох.

Бійчиня на псевдо "Ксюха" - єдина жінка серед бійців 104 бригади тероборони, яка нині проходить курс сержантського лідерства.

Позивний "Ксюха", військовослужбовиця бригади територіальної оборони Рівненщини:

До кінця йти, триматися, бо знати, якщо ти випадеш, будеш "300" або "200", то за собою можеш потягнути не одного хлопця, там не одного побратима.

Це нині Оксана вміє і вибивати ворога з будівель, і зачищати окопи противника, і виносити побратимів з поля бою.

А до повномасштабного вторгнення жінка керувала ЦНАПом у місті Сарни.

Позивний "Ксюха", військовослужбовиця бригади територіальної оборони Рівненщини:

Прийшла я не одна, той час зі мною прийшла 19-річна донька, яка вчилася в Тернопільському університеті, виявила бажання бути бойовим медиком. Це мені здається, що закладено десь в середині людини, в крові. Це не пояснити, чому. Це от є позов. Є от таке бажання - допомогти людям. Допомогти, коли наступає війна в країні.

На початку великої війни Оксана записувала бійців до батальйону "Поліські вовки". Потому її вмовляли повернутися до колишньої роботи. Втім, жінка відмовилася. Її донька нині служить в медичній роті бригади тероборони Рівненщині.

Сказала: де дитина, там буду я. Так я і залишилася служити.

Зі своїм батальйоном Оксана чотири місяці виконувала бойове завдання на Сході країни. Тримали оборону під Бахмутом. Нещодавно повернулися на ротацію на рідну Рівненщину.

Роман Волощук, заступник командира бригади територіальної оборони Рівненщини:

Постійно тримаємо високу динаміку, тому що бригада - бойова. Кожен батальйон, кожна військова частина по черзі убуває в район проведення завдань на війну. Нещодавно 60 вийшов, там зараз 59 працює. Черговий батальйон підготовлюємо до ротації.

Про те, що змінила діловий костюм на військовий однострій жінка, каже, не жалкує. Увесь час тренується, аби бути гідною звання "Поліської вовчиці".

Позивний "Ксюха", військовослужбовиця бригади територіальної оборони Рівненщини:

Фізично важко і деколи морально важко, треба себе перелаштовувати, по-інакшому до цього ставитися. Бачиш свої недоліки. Тим більше ми жінки, і бачу, що трошечки в фізичній підготовці я менш підготовлена до цього всього.

З бою у Кіл Хаузі Оксана вийшла неушкодженою. На досягнутому жінка каже: не зупинятиметься. Службу у ЗСУ нестиме до нашої перемоги.