На Запоріжжі через ракетний удар дваоє рятувальників загинули, троє поранені [ Редагувати ]
У Запорізькій області російська армія завдала три ракетні удари по Комишуваській громаді, є загиблі та поранені. Про це повідомила Нацполіція.
"Ворог підступно двічі атакував ракетами (тип встановлюється) мирний населений пункт. Внаслідок перших двох влучань поранення отримали четверо місцевих жителів, сталося займання житлового будинку.
Коли ж на місце події прибули поліцейські та рятувальники, військові країни-терориста здійснили повторний обстріл. Загинули двоє співробітників ДСНС, ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні поліції.
Деталей від Запорізької ОВА поки немає.
Нагадаємо, 17 листопада загарбники випустили по Запоріжжю 8 "шахедів", 4 вдарили по об’єктах інфраструктури.
по темі
Найближчим часом фахівці мають обстежити будинок та виготовити проєкт. Який вигляд має висотка зараз та де живуть її мешканці?
Під час російського удару на особовий склад 128-ї бригади в Запорізькій області загинуло 19 військових
росія готується до атак з метою обстрілу України у зимовий період
За добу окупанти завдали по області майже півтори сотні ударів. Ракетами атакували одне із сіл у Запорізькому районі.
Електроенергія та водопостачання були припинені в одному з населених пунктів в результаті атаки російських військ на теплоелектростанцію