У Запорізькій області російська армія завдала три ракетні удари по Комишуваській громаді, є загиблі та поранені. Про це повідомила Нацполіція.

"Ворог підступно двічі атакував ракетами (тип встановлюється) мирний населений пункт. Внаслідок перших двох влучань поранення отримали четверо місцевих жителів, сталося займання житлового будинку.

Коли ж на місце події прибули поліцейські та рятувальники, військові країни-терориста здійснили повторний обстріл. Загинули двоє співробітників ДСНС, ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні поліції.

Деталей від Запорізької ОВА поки немає.

Нагадаємо, 17 листопада загарбники випустили по Запоріжжю 8 "шахедів", 4 вдарили по об’єктах інфраструктури.