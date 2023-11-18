Окопний штурм. Одне з найбільш розповсюджених завдань на війні! А тому відпрацюванню цього маневру командири та інструктори приділяють найбільше уваги. Підготовкою рядових займаються здебільшого сержанти - це ключова ланка в українській армії та кістяк будь-якого бойового підрозділу. До Дня сержанта Збройних сил України - наш наступний сюжет.

Пліч-о-пліч із рядовими вони готові йти у вогонь і воду! Українські сержанти постійно на зв'язку з командуванням, виконують бойові завдання та навчають піхотинців штурмувати позиції ворога!

Позивний "Малах", військовослужбовець Збройних сил України:

Підготовка у нас іде повним ходом. В основному наша задача яка? Штурм окопів, по окопах бігаємо. Фізпідготовка, ранкова розминка. По два-три кілометри з ранку. Пробіжка повністю в амуніції, і назад повертаємося на окопи, і так кожен день.

У бою треба вміти контролювати емоції - ділиться військовослужбовець з позивним "Ковпак". Нерви у бійців мають бути немов зі сталі!

Позивний "Ковпак" - військовослужбовець Збройних сил України:

У мої обов'язки входить психологічна підготовка, тактична підготовка, видержка нервів, злагодженість на найвищому рівні. Тому що там, коли ми переходимо лінію оборони, то ми остаємось на 360 градусів самі.

Боєць із позивним "Комиш" служить у Збройних силах України з 2014 року. Разом із побратимами відбивав атаки ворога поблизу Донецького аеропорту. Тричі контужений, має осколкове поранення. Втім продовжує воювати від початку повномасштабної війни. Розповідає нам про важливість сержантів на передовій.

Позивний "Комиш" - військовослужбовець Збройних сил України:

Добровольцем пішов на другий день і потрапив в 120 бригаду ТрО. Підрозділ - це організм, а сержант - це його хребет. Так воно завжди йшло, і в сержанта в першу чергу має бути лідерство у своєму підрозділі. Він є зразком для особового складу.

До Дня сержанта Збройних сил України командування нагородило найкращих бійців.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:

Колись давно і сам був сержантом, і розумію, яка висока відповідальність лежить на плечах наших звитяжних хлопців. Вони перші помічники командира, завжди поруч з особовим складом. Вони його навчають, вони його готують, вони його ведуть за собою на полі бою. Наші сержанти - найкращі у світі. Тому що мотивація і рівень їхньої підготовки зашкалює. Всі ми хочемо звільнити українську землю.

Сержанти скрізь повинні бути першими - наголошує командувач Об'єднаних сил! Їм мають довіряти бійці. А найголовніше - під час штурму ворожих позицій - пріоритетом для них має залишатися життя солдат!