Силам оборони України, можливо, доведеться відійти з Авдіївки, оскільки місто перебуває в напівоточенні, і перед російською армією стоїть завдання взяти його за всяку ціну.

Водночас ворогу довелося відтягнути сили з іншим напрямків, і наступ на Куп'янськ захлинувся. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив керівник Центру Військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Чому Авдіївка? Географічне положення нажаль таке, тому що вона перебувала в напівоточенні ще раніше. З точки зору того, щоб змикати оці фланги, це було вдале місце для наступу, як ворог вважав...

Військовий момент - змусити наші сили піти з півдня і сконцентруватися за сході. Піти з півдня - це і піти з правобережжя Херсонщини, звідки проводяться спецоперації на лівобережжя Херсонщини. Для них це був би бажаний сценарій, щоб ми втягнулися в бої там, призупиняємо будь-які дії на Мелітопольському напрямку, не йдеться вже про жодний контрнаступ...

І ситуація йде до того. що вона переходить тільки в позиційну війну...

.. Який би результат у нас битви за Авдіївку не був, наші сили роблять усе, щоб втримати, але якщо ситуація погіршиться, ворог перекине ще сили, доведеться відійти. Це покажуть бойові дії.

Але не вони змусили нас передислоковувати сили з інших напрямків, а ми їх. Вони зазнали втрат щонайменше 10 тисяч за місяць боїв...

5 листопада вони планували наступальні дії на Лиманському напрямку, цього не відбулося. Чому? Бо забрали війська під Авдіївку... Подивіться Куп'янській напрямок. Вдалося їм - не вдалося. Купянський напрямок стабілізований. Там незначні тактичні здобутки у ворога.

І є Авдіївка, де вони концентрують свої зусилля, але з меншою кількістю техніки, ніж на початку. Зараз вони зазнали втрат, і кидають переважно піхоту, розраховують на авіацію і дрони.

Наші сили це відбивають, і ми маємо можливість діяти на лівобережжі Херсонщини. Концептуально глобально ворог нас не переграв..

На Лівобережжі вони прогавили висадку нашого десанту. І подумали, що це буде просто якийсь рейд човнами... тут пішла стабілізація плацдарму. Вони ж навіть не замінували узбережжя. Не вся ділянка лівобережжя виявилась замінованою. Як наприклад, яке на Мелітопольському напрямку", - розповів Олександр Мусієнко.