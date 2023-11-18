Болід, на якому семиразовий чемпіон "Формули-1" Льюїс Хемілтон виграв свою першу гонку у 2013 році у складі команди Mercedes, продали на аукціоні Sotheby's у Лас-Вегасі за $18,8 млн.

Це найбільша сума, яку заплатили публічно за будь-яку сучасну машину "Формули-1", пише Bloomberg. Спочатку Sotheby's оцінив вартість гоночного автомобіля у $10-15 млн.

Льюїс Хемілтон виграв на цьому боліді Гран-прі Угорщини у 2013 році. Як зазначає Sotheby's, це єдиний автомобіль Mercedes F1 сучасної епохи, який не належить ані Mercedes, ані керівнику команди та генеральному директору Тото Вольфу чи Хемілтону.

Кому належав болід на момент аукціону, невідомо. Також представник Sotheby's відмовився розкрити, хто став придбав болід.

Нагадаємо, днями Ferrari 1962 року продали на аукціоні за рекордні $51,7 млн.