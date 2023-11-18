На території окупованої Луганщини підірвали автомобіль з ватажками самопроголошеної "лнр" - "вріо заступника міністра МВС по ЛНР" і "заступником начальника карного розшуку МВС ЛНР". Про це повідомляє ASTRA.

Ввечері 16 листопада на одному з блокпостів у Кремінній на Лушганщині спалахнув УАЗ "Патріот", за кермом якого знаходився "заступник начальника УУР МВС ЛНР" підполковник поліції Володимир Пахоленко.

З ним у машині був "вріо заступника міністра МВС з ЛНР" підполковник поліції Олег Шумілов.

За даними ASTRA, обидва госпіталізовані з осколковими поранення. Про їхній стан не відомо.

Нагадаємо, у вересні СБУ організувала замах на начальника митниці "лнр" Юрія Афанасьєвського, а у травні "глава МВС лнр" Ігор Корнет був поранений внаслідок вибуху в Луганську.

На початку листопада в Луганську ліквідували ексглаву "народної міліції лнр" Михайла Філіпоненка.