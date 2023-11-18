У "лнр" підірвали автомобіль з ватажками "МВС" [ Редагувати ]
На території окупованої Луганщини підірвали автомобіль з ватажками самопроголошеної "лнр" - "вріо заступника міністра МВС по ЛНР" і "заступником начальника карного розшуку МВС ЛНР". Про це повідомляє ASTRA.
Ввечері 16 листопада на одному з блокпостів у Кремінній на Лушганщині спалахнув УАЗ "Патріот", за кермом якого знаходився "заступник начальника УУР МВС ЛНР" підполковник поліції Володимир Пахоленко.
З ним у машині був "вріо заступника міністра МВС з ЛНР" підполковник поліції Олег Шумілов.
За даними ASTRA, обидва госпіталізовані з осколковими поранення. Про їхній стан не відомо.
Нагадаємо, у вересні СБУ організувала замах на начальника митниці "лнр" Юрія Афанасьєвського, а у травні "глава МВС лнр" Ігор Корнет був поранений внаслідок вибуху в Луганську.
На початку листопада в Луганську ліквідували ексглаву "народної міліції лнр" Михайла Філіпоненка.
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