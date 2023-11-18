Сили оборони отримали ще понад дві тисячі дронів - Федоров [ Редагувати ]
Сили оборони України отримали понад дві тисячі нових дронів українського виробництва. Про це повідомив віцепремєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Передали силам логістики 2 000+ українських безпілотників від держави.
Генштаб розподілить та передасть дрони військовим на найгарячіші ділянки фронту. До партії увійшли "пташки" виключно українського виробництва. Серед них - коптери та БпЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери. Дрони допоможуть уражати ворожі позиції та техніку. Усі БпЛА закупили в межах державної програми.
Продовжуємо системно передавати безпілотники Силам оборони, адже саме "пташки" завдають колосальних втрат ворогу", - написав Федоров.
Глава Мінцифри повідомив, що лише минулого тижня безпілотниками уражено 39 танків, 57 гармат, 34 броньовані машини та 307 опорних пунктів. Це мінус мільйони доларів у росіян.
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