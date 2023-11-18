На Берковецькому кладовищі в Києві відбулося освячення пам'ятника Руслані Писанці в день її народження, 17 листопада.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Акторку, якій мало б виповнитись 58 років, вшанували друзі та рідні, серед яких були режисерка Наталка Ворожбит, телеведучі Єгор Гордєєв, Руслан Сенічкін, та директорка департаменту ранкового мовлення "1+1" Юлія Жмакіна.

Чоловік Руслани, Ігор Ісаков, розповів, що він дуже хвилювався, але майстри встигли виготовити пам'ятник до дня народження акторки.

Зазвичай ми ніколи не святкували вдома. Чомусь так припадало, що Руся в цей день була на гастролях або на зйомках. Коли вона працювала не в Києві, то я їхав до неї. Але зізнаюся, останні роки дні народження Русі були не такими веселими, як хотілося, бо вона народилася 17 листопада, а її рідний брат помер 18. Самі розумієте, - поділився чоловік.

Нагадаємо, чоловік покійної акторки та ведучої Руслани Писанки Ігор Ісаков розповів, що на його рішення перепоховати прах дружини суттєво вплинули певні обставини.