Шольц заявив, що готовий до нових переговорів із путіним [ Редагувати ]
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив готовність провести нові переговори з володимиром путіним з метою досягнення результативного врегулювання війни в Україні.
Проте, для досягнення цієї мети, німецький політик підкреслив необхідність розуміння того, що Кремль готовий перейти від слів до конкретних дій.
У своєму інтерв'ю газеті Sueddeutsche Zeitung Шольц висловив надію, що путін врахує розуміння та припинить насильство в Україні.
росія має вивести війська. Однак поки що немає жодних ознак того, що це станеться. путін не повинен досягти успіху у своїй меті використати силу для анексії частини сусідньої країни, - зазначив канцлер Німеччини.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає за необхідне реформувати Європейський Союз, щоб зробити його придатним для прийняття нових держав-членів. Про це він заявив на неформальному саміті ЄС у Гранаді (Іспанія).
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