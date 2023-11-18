Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив готовність провести нові переговори з володимиром путіним з метою досягнення результативного врегулювання війни в Україні.

Проте, для досягнення цієї мети, німецький політик підкреслив необхідність розуміння того, що Кремль готовий перейти від слів до конкретних дій.

У своєму інтерв'ю газеті Sueddeutsche Zeitung Шольц висловив надію, що путін врахує розуміння та припинить насильство в Україні.

росія має вивести війська. Однак поки що немає жодних ознак того, що це станеться. путін не повинен досягти успіху у своїй меті використати силу для анексії частини сусідньої країни, - зазначив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає за необхідне реформувати Європейський Союз, щоб зробити його придатним для прийняття нових держав-членів. Про це він заявив на неформальному саміті ЄС у Гранаді (Іспанія).