Життя на вулкані. На ісландському півострові Рейк'янес з дня на день очікують виверження. Прибережне місто Гріндавік геть змережило тріщинами. Утворюються вони унаслідок збільшення об'єму магми у підземних каналах. Жителів вже евакуювали.

Чи зможуть вони колись повернутися до своїх домівок? Та як стихія позначилася на економіці країні? Про все в матеріалі Ольги Жидецької.

Туристичне містечко Гріндавік на південному заході Ісландії нині порожнє. Його дороги та будинки скрізь пронизані тріщинами й щодня їх лише додається. Два з половиною тижні тому тут прокинувся вулкан Фаградальсф'ядль. Спав він 800 років. Прокинувся 2019. Гучно. Низкою підземних поштовхів. І от тепер стало зрозуміло - виверження неминуче.

Фрейстейн Зігмундссон. геофізик:

Ми повинні бути готові до виверження будь-якої миті. Воно відбудеться як не сьогодні, то протягом наступного тижня або місяця. Причиною цього є потік магми. І хоча вона може знайти собі простір у глибині, під землею, у цій заповненій тріщині магма може продовжувати розширюватися.

Через загрозу виверження Ісландія оголосила надзвичайну ситуацію. Чотири тисячі жителів Гріндавіка екстрено евакуювали.

Також закрили розташовану неподалік найпопулярнішу туристичну родзинку країни - термальні купальні "Блакитна лагуна".

Щоправда, за кілька днів місцевим жителям дозволили з'їздити додому та забрати цінні речі. На перебування в будинку у людей було усього близько 10 хвилин.

Ейтор Рейніссон, житель Гріндавіка:

Зчинилася паніка. Усіх відкликали, бо в якомусь з районів помітили надміру газів у повітрі. Щоправда, потім, нам сказали, що все гаразд. Але важко поїхати туди й побачити все навіч і просто побути там. Усе дійсно дуже пошкоджено.

Марія Каріманович, жителька Гріндавіка:

Нам пощастило захопити більшість наших речей першої ж ночі. Але все ще є речі не першої необхідності, але які дуже добре мати, поки їх не знищено, якщо їх буде знищено. Ніколи не знаєш, що буде.

Фахівці пояснюють: під Гріндавіком утворився канал магми завдовжки 15 кілометрів. Де саме і коли точно з нього на землю рине лава й утвориться кратер - передбачити неможливо. Але він цілком може знищити усе місто. Також існує невелика ймовірність, що виверження відбудеться під водою.

Відір Рейніссон, голова Управління з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Ісландії:

Кінець тріщини, за якою ми спостерігаємо, йде в море. Отже, якщо виверження почнеться в морі, у нас буде принаймні на початку період потужних вибухів. Але це малоймовірно, так кажуть вчені. Хоча ми готові й до цього.

Сара Барсотті, спеціаліст Метеорологічного бюро Ісландії:

Чому цей процес прискорився? Це тому, що, мабуть, доступно більше магми. Навколишнє середовище дуже змінилося, земна кора так сильно розкололася за останні три роки. І це певним чином може допомогти магматичним потокам швидше знаходити їхній шлях.

Поки ж місцеві жителі чекають та сподіваються, що лихо омине їхні домівки. Щоправда, коли й чи буде Гріндавік придатним до життя учені не знають.

Фрейстейн Зігмундссон, геофізик:

Чи можуть жителі Ґріндавіка повернутися до Ґріндавіка? Виникає питання про терміни. Перш за все, багато пошкоджень на будинках. Тому для багатьох неможливо повернутися, навіть якщо активність вулкана раптом припиниться. Потрібен час на відновлення. Найперше, чого потрібно дочекатися, щоб зупинився приплив магми. Поки нова магма надходить в утворену тріщину, ми впевнені, що ніхто не зможе повернутися назад.

Загроза виверження уже позначилася на економічних прогнозах для Ісландії. За розрахунками Статистичного управління країни, на пів процента знижується очікуване зростання ВВП у поточному році. А Центробанк навіть підвищив ключову процентну ставку до 9,25% - це найбільше від 2009 року.