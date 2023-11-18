Сексуальна експлуатація дітей, жорстокість та насильство щодо них - такі злочини фіксують по всьому світу, незалежно від релігійного чи політичного ладу. В Україні - ситуація погіршується війною. Бо факти жорстокого поводження окупантів на захоплених ними територіях частково вже відомі, а частину вдасться розкрити лише після звільнення територій.

Кореспонденти "Подробиць" поспілкувались із психологинею та правозахисницею. Дізналися, як вберегти дітей від насильства та чи важко покарати винних.

Якщо говорити про те, що кількість випадків стає відомо, то це навіть не 10 відсотків від того, що відбувається.

Це психологиня говорить про випадки насилля над дітьми під час війни. Ганна розповідає: до Центру допомоги врятованими звертаються, ті кому вдається вийти з окупації, і, на її переконання, діти страждають не менше ніж дорослі.

Ганна Тартинських - психолог Центру допомоги вихованцям у Дніпрі:

Коли люди виїжджають через численні блокпости, які знаходяться в цих фільтраційних таборах. Там дуже багато роздягань, погроз, принижень саме із сексуальним підтекстом, тобто це саме воно і є. Злочин сексуального насилля під час конфлікту. Діти, навіть якщо вони не є постраждалими, а лише свідками, все одно вважаються постраждалими особами.

Розбещення та зґвалтування малолітніх - такими заголовками рясніють і зведення від правоохоронців.

Юлія Сегеда - правозахисниця:

Зараз у мене є в супроводі постраждалі за статтею 152 (зґвалтування) та статтею 156 (розбещення) ККУ. І зараз я веду фактично більш як 10 постраждалих.

Діти стають жертвами таких кримінальних злочинів, як у родині, так і в суспільстві, розповідає правозахисниця. Її підзахисним від 6 і до 17 років.

Юлія Сегеда - правозахисниця:

Тренер розбещував дітей, яких батьки привели на тренування. Зараз ця справа знаходиться в суді. На судовому слідстві. У дітей немає такого місця, де б вони були на 100 відсотків захищені.

Правозахисниця закликає злочинців українців не бути толерантними до подібних. Тобто не мовчати, якщо ви стали свідками насильства.

Юлія Сегеда - правозахисниця:

Коли ми допускаємо плач та прохання дитини про допомогу і залишаємо це розібратися тим людям, які зараз фактично кривдять цю дитину, то ми погоджуємося, і ми є такими ж співучасниками. Що я раджу, я раджу викликати 102. І це правильно.

Не мовчати! Аби винні були покарані. За словами правозахисниці, українське законодавство у розрізі цих злочинів досконале.

Юлія Сегеда - правозахисниця:

Наприклад, зараз у моєму провадженні справа, яка передбачає навіть довічне ув'язнення, тому що там згвалтування малолітніх дітей. І неодноразово, тобто там повторне згвалтування малолітньої дитини.

Захист дитини від сексуального насильства лежить в першу чергу на батьках, говорить психологиня. І навіть з маленького віку варто обговорювати з ними наступні правила: твоє тіло належить лише тобі, що таке безпечні та небезпечні дотики.

Ганна Тартинських - психолог Центру допомоги врятованим у Дніпрі:

Ще одне правило - це те, що все що закриває білизна: трусики, маєчки - не можна торкатися нікому, і пояснювати, що торкатися може лікар або ще хтось, а інші - ніколи.

Також є правила: хороші/погані таємниці, відповідальність завжди на дорослих і просити допомогу не соромно. В європейських країнах цим простим правилом вчать з дитячих садочків, кажуть експерти. І додати в Україні також варто про це більше говорити.