У пошуках боєприпасів. Євросоюз нарощує виробництво снарядів. І водночас шукає необхідні Україні арсенали по світу. В інтерв'ю виданню "Політіко" президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що час купувати боєприпаси в третіх країн, якщо Євросоюз не встигає передати Україні мільйон одиниць.

Нагадаю, нині ЄС надав третину від обіцяного. Чи вдасться наздогнати й перевиконати план? Ірина Іванова про все детально розкаже.

Мільйон боєприпасів - за рік. Таку обіцянку лідери Євросоюзу дали Україні в березні цього року. Йдеться про снаряди 155 калібру. Вони підходять для зброї, наданої західними союзниками.

Франція - найпотужніший з європейських виробників - наполягала, що цю кількість снарядів ЄС має виготовити самотужки. Станом на зараз Україна отримала близько третини обіцяного - 300 тисяч боєприпасів. Це снаряди, які вже були в арсеналах країн-членів блоку. Зараз Євросоюз готується до другого етапу передачі боєприпасів, виготовлених уже в Європі. Та чи встигнуть вчасно - велике питання для самих лідерів країн ЄС.

Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви:

Якщо говорити про обіцянку на цей рік, вона не здійснилась. І, на жаль, я не думаю, що вона здійсниться. А от північні корейці не відстають.

За даними розвідки Південної Кореї, КНДР від початку серпня передала росії мільйон артилерійських снарядів. У європейців обіцянка на мільйон впирається не так у фінанси, як у виробництво, сказав виданню "Політіко" президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Він підтримує нарощування промислового потенціалу в ЄС, і радить тим часом купувати снаряди для України за кордоном.

Едгарс Рінкевичс, президент Латвії:

Ми давно виступаємо за те, що якщо не вистачає боєприпасів або не вистачає обладнання в ЄС, то закупімо їх десь в іншому місці й віддаймо Україні. Зараз важливо, щоб Україна продовжувала боротися й отримувала те, що їй потрібно.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що основна проблема - в експорті. Євросоюз здатен виробити мільйон боєприпасів за рік, але все впирається в поставки озброєння іншим країнам. Бо з ними теж є контракти й домовленості.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки:

Ми продовжуємо переслідувати цю мету. Може, ми не досягнемо її до кінця року, але це залежатиме від того, як швидко будуть виконані контракти. Європа також експортує певну кількість своєї продукції. Те, що ми виробляємо, іде також до третіх країн. І одне з рішень - перенаправити цей експорт Україні.

На закритому брифінгу для преси дипломат високого рангу сказав, що попри те, що росія нарощує військовий потенціал, те саме робить і Україна. Прогрес нашої держави, за словами чиновника, вражає. Темпи виробництва нарощує і Євросоюз.

Тьєррі Бретон, єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі:

Є позитивні новини - від лютого наша можливість виробництва зросла на 20-30 відсотків. Ми прагнемо збільшити показники, і ми їх отримаємо навесні. Цієї мети вдасться досягти, адже країни-члени розміщують замовлення на виробництво зброї, щоб дотриматися своїх зобовʼязань перед Україною.

Тож Євросоюз і далі шукає рішення, як встигнути з обіцянкою на мільйон боєприпасів. Генеральний директор Європейського оборонного агентства Їржі Шедіви повідомив виданню "Політіко", що ЄС може поставити в Україну мільйон артилерійських снарядів, але не до березневого терміну.

Ірина Іванова, кореспондентка: