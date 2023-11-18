На який термін випускатимуть студентів за кордон: у Міносвіти дали відповідь [ Редагувати ]
Найближчим часом Міністерство освіти України може дозволити українським студентам непризовного віку виїжджати на один навчальний семестр за кордон.
Про це розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький в телеканалу "Інтер" в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
Ми зараз розпрацьовуємо певні механізми, щоб дозволити максимум односеместрову мобільність. Плануємо здійснити можливість студентам під час бакалаврату повчитися один семестр в одному з європейських університетів, - сказав Винницький.
Він вказав, що існує ряд можливостей від закордонних університетів-партнерів, які відкрили свої можливості для українських студентів та виявили зацікавленість у тому, щоб вони вирушили навчатися протягом одного семестру.
Наразі міністерство напрацьовує схему, за якою не буде зловживань.
Я думаю, що найближчим часом можна буде говорити про деякі зміни в тому числі до постанов Кабміну і наказів міністерства, - додав заступник міністра освіти.
Нагадаємо, студентам, які перебувають за кордоном, скасують стипендії. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.
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