Найближчим часом Міністерство освіти України може дозволити українським студентам непризовного віку виїжджати на один навчальний семестр за кордон.

Про це розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький в телеканалу "Інтер" в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Ми зараз розпрацьовуємо певні механізми, щоб дозволити максимум односеместрову мобільність. Плануємо здійснити можливість студентам під час бакалаврату повчитися один семестр в одному з європейських університетів, - сказав Винницький.

Він вказав, що існує ряд можливостей від закордонних університетів-партнерів, які відкрили свої можливості для українських студентів та виявили зацікавленість у тому, щоб вони вирушили навчатися протягом одного семестру.

Наразі міністерство напрацьовує схему, за якою не буде зловживань.

Я думаю, що найближчим часом можна буде говорити про деякі зміни в тому числі до постанов Кабміну і наказів міністерства, - додав заступник міністра освіти.

Нагадаємо, студентам, які перебувають за кордоном, скасують стипендії. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.