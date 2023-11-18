У Ізраїлі розглядається можливість введення смертної кари, особливо для осіб, які визнані терористами.

Таку ініціативу оголосив міністр національної безпеки Ітамар Бен Ґвір, повідомляє The Times of Israel.

За його словами, вже на наступному тижні він внесе законопроєкт, який був підготовлений його партією "Оцма Єгудіт", для розгляду комісією Кнесету з національної безпеки.

Я очікую, що всі члени Кнесету підтримають цей важливий законопроект, - додав він.

У історії єврейської держави смертну кару використовували лише двічі, останній раз - у 1962 році, коли архітектора Голокосту Адольфа Ейхмана було страчено.

На початку березня цього року Кнесет Ізраїлю підтримав законопроект у попередньому читанні, який пропонує введення смертної кари для терористів. Однак цей документ не пройшов навіть перше читання.

Нагадаємо, ізраїльські військові відзначають три тижні з початку наземної операції в Секторі Газа. ЦАХАЛ зараз діє в самому центрі міста Газа, завдаючи ударів по всіх цілях, які хотів.