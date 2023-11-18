Ігор Стрєлков, російський терорист, якого суд Гааги звинуватив у причетності до знищення пасажирського рейсу MH17 над Донбасом, вирішив висунутися на пост президента росії.

Про це повідомляє російський портал SOTA.

Сам терорист не говорив про свої амбіції, а висунув їх через представника - співголову "Російського руху за Стрєлкова" Олега Нельзіна. У звіті SOTA зазначається, що Стрєлков особисто цього не міг зробити, оскільки перебуває в СІЗО через свою критику російського диктатора володимира путіна.

Так, під час прес-конференції на підтримку терориста Нельзін прочитав лист від Стрєлкова, написаний в СІЗО. В листі анонсувалося, що Стрєлков планує самовисунутися на пост президента росії під час виборів у 2024 році.

Крім того, зі свого місця у СІЗО Стрєлков наказав своїм прибічникам організувати штаб для збору підписів і закликав різні російські організації підтримати його.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що затримання колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в росії свідчить про те, що між вежами кремля почалося активне протистояння.