Глава фракції ХДС в Бундестазі та колишній міністр транспорту Німеччини Олександр Добріндт висловив невдоволення щодо практики надання допомоги українським біженцям.

Про це повідомляє Bild.

Відомо, що він вказав, що значна кількість біженців покладається тільки на допомогу і не виявляє бажання працевлаштовуватися.

Менше 20% українців, які живуть у Німеччині, мають роботу. У Нідерландах цей показник перевищує 70%, у Польщі - ще більше. Це показує, що Німеччина пропонує неправильні стимули, - заявив він.

Добріндт також пропонує спосіб вирішення цієї проблеми - зменшити допомогу хронічним "дармоїдам".

Пріоритетом має бути надання кожному дорослому українському біженцю пропозиції про роботу. Якщо вони відмовляться, пільги повинні бути зменшені, - відповів депутат.

Нагадаємо, Канада давно стала привабливим напрямком для іммігрантів, які мріють про краще життя у цій країні. Приблизно чверть населення Канади складають іммігранти, і від початку війни країна прийняла майже 200 тисяч українських біженців. Однак високі ціни в мегаполісах Канади змушують повертатися багатьох з них назад.