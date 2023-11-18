Віктора Орбана знову обрали президентом партії "Фідес", що було передбачувано, оскільки інші кандидати не отримали достатню підтримку делегатів.

Про це повідомляє Nepszava.

Результат голосування делегатів в "Фідес" був відомий напередодні, оскільки Орбан є єдиною кандидатурою на посаду голови партії. Під час голосування прем'єр-міністр отримав 1190 голосів.

Орбан очолює "Фідес" із 1993 по 2000 роки та безперервно з 2003 року. Востаннє його переобрали на з’їзді партії в листопаді 2021 року.

З 2010 року Орбан також обіймає посаду прем'єр-міністра Угорщини, і за цей період часу він успішно зміцнив свою владу навколо себе та своєї партії.

Нагадаємо, лідери Угорщини та Словаччини, Віктор Орбан і Роберт Фіцо, заблокували надання Україні фінансової допомоги в розмірі 50 мільярдів євро з боку Європейського Союзу. Обидва політики відомі своїми проросійськими поглядами.