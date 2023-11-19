Нетаньяху заявив, що ХАМАС поки не пропонував угоду щодо звільнення заручників [ Редагувати ]
ХАМАС досі не пропонував Ізраїлю угоду про звільнення понад 200 заручників, утримуваних бойовиками з першого дня війни.
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.
"Ніякої пропозиції і угоди не було. Ми хочемо повернути якомога більше заручників, і ми тут єдині в наших інтересах, ми ухвалили рішення одноголосно. Весь час є фейкові новини", - заявив він.
Зазначається, що минулого тижня Нетаньяху повідомляв про потенційну можливість такої угоди, однак відмовився надати подробиці.
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Самі ж ХАМАСівці, якщо вірити катарським посередникам, готові відпустити частину заручників, за умови, що Ізраїль припинить будь-які атаки на три доби.