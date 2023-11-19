ХАМАС досі не пропонував Ізраїлю угоду про звільнення понад 200 заручників, утримуваних бойовиками з першого дня війни.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

"Ніякої пропозиції і угоди не було. Ми хочемо повернути якомога більше заручників, і ми тут єдині в наших інтересах, ми ухвалили рішення одноголосно. Весь час є фейкові новини", - заявив він.

Зазначається, що минулого тижня Нетаньяху повідомляв про потенційну можливість такої угоди, однак відмовився надати подробиці.