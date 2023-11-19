Сьогодні, 19 листопада, в частині регіонів України очікуються дощі зі снігом. Щоправда, справжню зиму відчують мешканці лише частини регіонів.

"Вдень у більшості південних, центральних та східних областей помірний дощ та мокрий сніг. На решті території без опадів", - йдеться в повідомленні

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с, на Одещині вранці місцями 25-27 м/с.

Температура протягом доби у південній частині 1-6°, в Криму 5-10° тепла; на решті території вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті до 5° тепла.