Дощ із мокрим снігом: погода в Україні 19 листопада [ Редагувати ]
Сьогодні, 19 листопада, в частині регіонів України очікуються дощі зі снігом. Щоправда, справжню зиму відчують мешканці лише частини регіонів.
"Вдень у більшості південних, центральних та східних областей помірний дощ та мокрий сніг. На решті території без опадів", - йдеться в повідомленні
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с, на Одещині вранці місцями 25-27 м/с.
Температура протягом доби у південній частині 1-6°, в Криму 5-10° тепла; на решті території вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті до 5° тепла.
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