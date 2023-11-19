Китай поновив військову активність біля Тайваню [ Редагувати ]
Тайвань повідомив про відновлення китайської військової активності поблизу острова. Дев'ять літаків КНР та кілька кораблів перетнули середину протоки, яка служить умовним кордоном.
Міністерство оборони Тайваню повідомило, що, починаючи з ранку неділі, воно виявило дев'ять китайських літаків, які перетинали середню лінію Тайванської протоки. Серед залучених літаків були винищувачі Су-30 і J-10, а також літаки раннього попередження та радіоелектронної боротьби.
Літаки супроводжували китайські військові кораблі, які здійснювали "спільне патрулювання бойової готовності". Тайвань у відповідь відправив сили для моніторингу ситуації.
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