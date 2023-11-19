Франція випробувала міжконтинентальну балістичну ракету [ Редагувати ]
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив про успішні випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети М51.3.
Про це повідомляє глава Міноборони Франції у twitter.
У відомстві зазначили, що в суботу ввечері, 18 листопада було успішно проведено випробувальний пуск ракети M51.3 без ядерного заряду.
"Перший успішний випробувальний запуск стратегічної балістичної ракети М51.3", - заявив Лекорню.
З його слів, ця розробка увічнює довіру до французського ядерного стримування та демонструє досконалість сектору пускових установок країни.
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