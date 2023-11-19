Російський флот 19 листопада не вивів в Азовське та Чорне моря свої кораблі, зокрема, і ракетоносії. Причиною цього стала негода.

Про це повідомляє речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Військово-морські сили у своїх соцмережах повідомили, що Росія сьогодні не вивела у Чорне та Азовське моря жодного військового корабля. Тобто у морях немає носіїв "Калібрів".

Українські військові зазначають, що у морі спостерігається штормова погода, яка знижує активність флоту та авіації. Хочу окупанти продовжують її використовувати.

"Застосування самих систем озброєння неможливе. Там, корвети досить стійкі до подібних погодних умов, але системи озброєння розраховані на трошки інші умови використання", - пояснив Плетенчук.