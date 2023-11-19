Понад тисячу за добу: втрати рф перевищили 318 тисяч з початку війни [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні на ранок неділі, 19 листопада, склали 1190 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 318 570 військових. Крім того, ЗСУ знищили 29 дронів та 25 ББМ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 19.11.23 орієнтовно склали:
особового складу - 318570 (+1190) осіб ліквідовано;
танків - 5435 (+13) од.;
бойових броньованих машин - 10166 (+25) од.;
артилерійських систем - 7744 (+18) од.;
РСЗВ - 898 (+2) од.;
засоби ППО - 588 (+2) од.;
літаків - 323 од.;
гелікоптерів - 324 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5755 (+29) од.;
крилаті ракети - 1563 од.;
кораблі/катери - 22 од.;
підводні човни - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 10120 (+29) од.;
спеціальна техніка - 1096 (+6) од.
по темі
Україна знаходиться у кращій позиції у питанні дронів, ніж росія
Російський флот 19 листопада не вивів в Азовське та Чорне моря свої кораблі, зокрема, і ракетоносії. Причиною цього стала негода
В Києві затримали 20-річну дівчину, яка влаштувала смертельну ДТП у Голосіївському районі, внаслідок якої загинули двоє людей
Втрати росії у війні в Україні на ранок середи, 15 листопада, склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 314290 військових
Протягом минулої доби, 11 листопада, українські військові ліквідували ще 1100 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 311 750 одиниць особового складу