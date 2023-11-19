Україна знаходиться у кращій позиції у питанні дронів, ніж росія - Ігнат [ Редагувати ]
Україна знаходиться у кращій позиції у питанні дронів, ніж росія. Зокрема, через наявність західних технілогій.
Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Дронів багато не буває, треба нарощувати ці системи. Ми, можливо, навіть у кращій позиції, ніж та ж Росія, бо маємо доступ до західних технологій", - пояснив Ігнат.
На думку речника, саме західна підтримка дозволяє Україні нарощувати кількість ударних дронів.
"Саме кількість ударних безпілотників дозволить нам тривожити Росію на її території, як вони тероризують нас", - додав він.
Ігнат також наголосив, що Росія у майбутніх атаках може робити акцент на дронах, оскільки запас ракет виснажився у порівнянні з минулим роком. Він заявив, що в України є засоби протидії з безпілотниками, зокрема, зенітки Gepard і мобільні вогневі групи.
За словами речника, саме мобільні групи можуть "раціонально" знищувати російські дрони. Так, вчора дві третини "Шахедів" були знищені бійцями таких вогневих груп.
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