У Сухопутних військах назвали одне з головних завдань для ЗСУ взимку [ Редагувати ]
Українські військові намагаються перерізати логістичні шляхи ворога. Це одна з головних задач для ЗСУ на зиму.
Про це повідомляє начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.
"Наше головне завдання, щоб все, що відбувається зараз, допомагало українським Збройним силам і навпаки приносило шкоду російським окупантам. Звичайно, будемо намагатися перебити їхні логістичні шляхи, їхні поставки для того, щоб вони були голодні, холодні і бажання в них воювати не було", - сказав Фітьо.
Він додав, що російські безпілотники залишається великою загрозою для українських військ. На думку речника, одним з варіантів боротьби з дронами - це знищення операторів БПлА.
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