У Польщі розбився бус з українцями

У Польщі розбився автобус із українцями. Загинули дві жінки та шестирічна дитина. Про це повідомляє польський інформаційний портал In Poland.

Аварія сталася у Верешині, що біля Грубешова (Люблінське воєводство), у неділю, 19 листопада, близько 4:30 ранку.

Що стало причиною смертельної ДТП наразі невідомо. На прямій ділянці дороги водій автобуса раптово з’їхав ліворуч і врізався у дерево на узбіччі.

У машині перебувало 10 людей - всі громадяни України. Попри зусилля медиків, життя двох жінок і шестирічної дитини врятувати не вдалося. Решту пасажирів доставили до лікарні.