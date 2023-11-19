У Польщі розбився бус з українцями [ Редагувати ]
У Польщі розбився автобус із українцями. Загинули дві жінки та шестирічна дитина. Про це повідомляє польський інформаційний портал In Poland.
Аварія сталася у Верешині, що біля Грубешова (Люблінське воєводство), у неділю, 19 листопада, близько 4:30 ранку.
Що стало причиною смертельної ДТП наразі невідомо. На прямій ділянці дороги водій автобуса раптово з’їхав ліворуч і врізався у дерево на узбіччі.
У машині перебувало 10 людей - всі громадяни України. Попри зусилля медиків, життя двох жінок і шестирічної дитини врятувати не вдалося. Решту пасажирів доставили до лікарні.
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